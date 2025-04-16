Ціни на яйця сформували тренд — скільки коштує десяток у Сільпо, Варусі, АТБ

Українці такого не чекали — що сталося з цінами на курячі яйця
За перші два тижні квітня 2025 року ціни на курячі яйця в Україні дещо впали. Здешевлення затребуваного продукту є нетиповим, враховуючи наближення Великодня, коли попит різко збільшується. Ми дізналися, за скільки продають товар у різних українських супермаркетах, зокрема АТБ, Сільпо і Варусі.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні.
Яка вартість яєць в супермаркетах
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, нефасовані яйця першої категорії впали в ціні на 5,2%. Хоча якраз напередодні Великодня вартість традиційно зростає з огляду на споживання продукту у великих обсягах. Але цьогоріч ситуація змінилася, оскільки виробництва компенсувало попит і запобігло дефіциту.
Водночас у супермаркетах цінники варіюються досить відчутно, це залежить від торгової марки, способу упаковки і навіть формату магазину. Ми перевірили показники в АТБ, Сільпо і Варусі, дізнавшись, де курячі яйця продають дорожче, а куди варто йти за товаром для економії коштів.
В АТБ поштучний продукт категорії С1 коштував 5,27 грн (станом на 15 квітня). Упаковку можна придбати за 63,40 грн (найдешевша) і за 75,90 грн (найдорожча). Якщо зупинити вибір на нефасованих яйцях, то вдасться заощадити від 10,70 до 23,20 грн на десятку.
На офіційному сайті Сільпо немає інформації про поштучні яйця, хоча в деяких супермаркетах мережі їх можуть продавати. Зате на вибір споживачів — великий асортимент упакованого продукту на різний гаманець. Ціни починаються від 54,49 грн/десяток (друга категорія) і доходять до 102,96 грн/десяток (категорія С0).
У Варусі найдешевша упаковка коштує 61,90 грн, найдорожча — 93,90 грн. Але українцям доступні нефасовані курячі яйця за такими цінами:
- вища категорія — 5,99 грн/шт.;
- друга категорія — 4,29 грн/шт.
Важливо врахувати, що вартість яєць формує не тільки сезонний фактор чи обсяги ринкової пропозиції. У кінцеву суму входять витрати на корми, електроенергію та логістику, навіть курс іноземної валюти. У 2025 році найсильніший тиск спричинили дорожчання комбікорму плюс нестабільність енергосистеми.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, в Україні з'явились яйця з природним забарвленням від курей породи Маран — їх навіть не доведеться фарбувати. Вартість яйця з кольоровою шкаралупою становить 15 грн за штуку. Це в рази більше за звичайний цінник через ексклюзивність продукту.
Також ми писали, що в Сільпо встановили вигідні знижки на великий асортимент товарів. Акції приурочили до Великодня, завдяки чому українці можуть заплатити за деякі улюблені продукти майже вдвічі менше. Знижки досягають 60% на окремі товарні позиції.
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