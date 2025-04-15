В АТБ переписали ціни на яйця — з чим стикнулися споживачі (фото)

Яйця в кошику. Фото: Unsplash

З наближенням Великодня українці масово скуповують курячі яйця. Для стимулювання продажів супермаркети можуть знижувати ціни, конкуруючи з іншими мережами, де продукти дорожчі. В АТБ протягом кількох місяців планомірно збільшували вартість яєць, але станом на 15 квітня відвідувачів чекає вигідна пропозиція.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбулося з цінами на курячі яйця в АТБ.

Реклама

Читайте також:

Вартість яєць в АТБ

Згідно з даними Мінфіну, упаковка яєць першої категорії обійдеться українцям у 73,53 грн станом на 15 квітня 2025 року (середня вартість). Ближче до Великодня ціна здатна вирости, оскільки різко збільшиться попит.

Аби зекономити на затребуваному продукті, бажано купувати не фасовані яйця, а поштучні. Вони коштують дешевше, але не відрізняються за якістю. Просто відвідувачам не доводиться переплачувати за торгову марку і картон.

Ми регулярно перевіряємо ціни в різних українських супермаркетах, аби повідомляти про динаміку на споживчому ринку. Що стосується АТБ, довгий час там фіксувалося планомірне дорожчання продукту. На початку квітня десяток курячих яєць першої категорії віддавали за 57,90 грн. Але з наближенням великого свята вартість неочікувано змінилася.

Станом на 15 квітня українці можуть придбати одне яйце в АТБ за 5,27 грн. Десяток обійдеться у 52,70 грн. Для порівняння, найдешевша упаковка коштує 67,50 грн (зі знижкою — 63,40 грн). Отже економія сягає від 10,7 до 14,8 грн. За збережені гроші вдасться купити ще два яйця додатково.

Ціна нефасованих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Нефасовані яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйця в Україні подешевшали

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у власному Telegram-каналі, після періоду зростання у лютому-березні почали фіксувати зниження цін. Десяток нефасованих курячих яєць категорії С1 коштує на 5,2% менше.

"Ринок традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит", — зауважив Коваль.

Водночас жодного дефіциту на внутрішньому ринку не спостерігається, пропозиція здатна задовольнити поточний попит споживачів. Навіть експорт продукту не дестабілізував ситуацію, що свідчить про позитивний баланс між інтересами виробників і споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, підприємницю Тетяну Глиняну, яку підозрюють у розкраданні 733 млн гривень на постачанні продуктів для ЗСУ, огололиси в міжнародний розшук. Жінка є фігуранткою скандальної кримінальної справи щодо "яєць по 17 грн за штуку".

Також ми писали, що в Сільпо встановили знижки на велику кількість товарів. Українці можуть придбати улюблені продукти на 40-60% дешевше і зекономити половину суми. Ближче до Великодня ціни на деякі затребувані товари виростуть.