В АТБ переписали цены на яйца — с чем столкнулись потребители (фото)

Яйца в корзине. Фото: Unsplash

С приближением Пасхи украинцы массово скупают куриные яйца. Для стимулирования продаж супермаркеты могут снижать цены, конкурируя с другими сетями, где продукты дороже. В АТБ в течение нескольких месяцев планомерно увеличивали стоимость яиц, но по состоянию на 15 апреля посетителей ждет выгодное предложение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на куриные яйца в АТБ.

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Стоимость яиц в АТБ

Согласно данным Минфина, упаковка яиц первой категории обойдется украинцам в 73,53 грн по состоянию на 15 апреля 2025 года (средняя стоимость). Ближе к Пасхе цена способна вырасти, поскольку резко увеличится спрос.

Чтобы сэкономить на востребованном продукте, желательно покупать не фасованные яйца, а поштучные. Они стоят дешевле, но не отличаются по качеству. Просто посетителям не приходится переплачивать за торговую марку и картон.

Мы регулярно проверяем цены в разных украинских супермаркетах, чтобы сообщать о динамике на потребительском рынке. Что касается АТБ, долгое время там фиксировалось планомерное удорожание продукта. В начале апреля десяток куриных яиц первой категории отдавали за 57,90 грн. Но с приближением большого праздника стоимость неожиданно изменилась.

По состоянию на 15 апреля украинцы могут приобрести одно яйцо в АТБ за 5,27 грн. Десяток обойдется в 52,70 грн. Для сравнения, самая дешевая упаковка стоит 67,50 грн (со скидкой — 63,40 грн). Таким образом, экономия достигает от 10,7 до 14,8 грн. За сохраненные деньги удастся купить еще два яйца дополнительно.

Цена нефасованных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Нефасованные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Яйца в Украине подешевели

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в собственном Telegram-канале, после периода роста в феврале-марте начали фиксировать снижение цен. Десяток нефасованных куриных яиц категории С1 стоит на 5,2% меньше.

"Рынок традиционно характеризуется сезонными колебаниями спроса. Текущая ценовая динамика отражает взаимодействие рыночных факторов, включая производственные затраты (корма, энергоносители, логистика), а также сезонный спрос", — отметил Коваль.

Никакого дефицита на внутреннем рынке не наблюдается, предложение способно удовлетворить текущий спрос потребителей. Даже экспорт продукта не дестабилизировал ситуацию, что свидетельствует о положительном балансе между интересами производителей и потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, предпринимательницу Татьяну Глиняную, которую подозревают в хищении 733 млн гривен на поставке продуктов для ВСУ, объявили в международный розыск. Женщина является фигуранткой скандального уголовного дела касательно "яиц по 17 грн за штуку".

Также мы писали, что в Сильпо установили скидки на большое количество товаров. Украинцы могут приобрести любимые продукты на 40-60% дешевле и сэкономить половину суммы. Ближе к Пасхе цены на некоторые востребованные товары вырастут.