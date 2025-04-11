Ціни на яйця кардинально змінилися — скільки тепер коштують і чого чекати у квітні

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Серед продовольчих товарів найшвидшими темпами у березні змінилися ціни на курячі яйця. Напередодні Великодня вартість у супермаркетах і на ринках здатна вирости ще більше, оскільки попит серед споживачів не стоятиме на місці. Не виключено, що деякі магазини для стимулювання продажів запровадять вигідні знижки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на курячі яйця в Україні.

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Скільки коштують яйця в супермаркетах

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упакованого продукту становить 73,50 грн. Індекс споживчих цін у квітні 2025 року склав 102,90% (розрахунок за участю звичайних курячих яєць і перепелиних). Звісно, в супермаркетах можна знайти пропозиції деяких торгових марок за 100 грн/десяток і більше.

Динаміка зміни індексу цін на яйця. Фото: скриншот/Мінфін

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев написав у власному Telegram-каналі, що за останній місяць, тобто березень, яйця зросли в ціні найбільше серед продовольчих товарів — плюс 18,8%. Причинами такого стрибка називають активний експорт в Європу і наближення Великодня.

Станом на 11 квітня українці можуть придбати яйця в супермаркетах за такими цінами (десяток):

АТБ — від 63,40 грн до 77,90 грн;

Сільпо — від 64,04 грн до 102,96 грн;

Фора — від 67,50 грн до 94,90 грн;

Варус — від 61,90 грн до 93,90 грн;

Новус — від 67,49 грн до 99,99 грн.

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Чи подорожчають яйця у квітні

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, напередодні Великодня (20 квітня) яйця традиційно дорожчають, оскільки збільшується попит, а виробники не можуть покрити ажіотаж своєю пропозицією. Вартість підніметься на 10-15%, тому споживачі купуватимуть упаковку за 85 грн у середньому.

"В березні було холодно, тож затрати на електроенергію та опалення збільшилися. Плюс зросла цінова позиція на корми. Коли буде пік активного споживання на Великдень, вартість підніметься на 10%. Але ближче до травневих днів побачимо здешевлення, можливо, на 20-30%", — констатував експерт.

З іншого боку, не треба забувати про темпи інфляції. На прискорення впливають різні фактори, зокрема сезонні несприятливі погодні умови, через які погіршилася врожайність. Плюс існують фундаментальні чинники, як от збільшення витрат виробників на оплату праці, сировину, енергозабезпечення тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми регулярно моніторимо вартість курячих яєць в супермаркетах АТБ. Споживачі можуть економити на продукті, оскільки його продають поштучно. Хоча в деяких магазинах можна знайти нефасовані яйця першої категорії дешевше.

Також ми писали, за скільки в українських супермаркетах продають молоду картоплю станом на першу половину квітня. Ціни декого можуть вразити — середній показник становить 42,60 грн/кг. Вартість почне падати у червні, коли збільшиться пропозиція на ринку.