Цены на яйца кардинально изменились — сколько теперь стоят и чего ждать в апреле

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Среди продовольственных товаров самыми быстрыми темпами в марте изменились цены на куриные яйца. Накануне Пасхи стоимость в супермаркетах и на рынках способна вырасти еще больше, поскольку спрос среди потребителей не будет стоять на месте. Не исключено, что некоторые магазины для стимулирования продаж установят выгодные скидки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на куриные яйца в Украине.

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Сколько стоят яйца в супермаркетах

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упакованного продукта составляет 73,50 грн. Индекс потребительских цен в апреле 2025 года составил 102,90% (расчет с участием обычных куриных яиц и перепелиных). Конечно, в супермаркетах можно найти предложения некоторых торговых марок по 100 грн/десяток и больше.

Динамика изменения индекса цен на яйца. Фото: скриншот/Минфин

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в собственном Telegram-канале, что за последний месяц, то есть март, яйца выросли в цене больше всего среди продовольственных товаров — плюс 18,8%. Причинами такого скачка называют активный экспорт в Европу и приближение Пасхи.

По состоянию на 11 апреля украинцы могут приобрести яйца в супермаркетах по таким ценам (десяток):

АТБ — от 63,40 грн до 77,90 грн;

Сильпо — от 64,04 грн до 102,96 грн;

Фора — от 67,50 грн до 94,90 грн;

Варус — от 61,90 грн до 93,90 грн;

Новус — от 67,49 грн до 99,99 грн.

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Подорожают ли яйца в апреле

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE, накануне Пасхи (20 апреля) яйца традиционно дорожают, поскольку увеличивается спрос, а производители не могут покрыть ажиотаж своим предложением. Стоимость поднимется на 10-15%, поэтому потребители будут покупать упаковку за 85 грн в среднем.

"В марте было холодно, поэтому затраты на электроэнергию и отопление увеличились. Плюс выросла ценовая позиция на корма. Когда будет пик активного потребления на Пасху, стоимость поднимется на 10%. Но ближе к майским дням увидим удешевление, возможно, на 20-30%", — констатировал эксперт.

С другой стороны, не надо забывать о темпах инфляции. На ускорение влияют различные факторы, в частности сезонные неблагоприятные погодные условия, из-за которых ухудшилась урожайность. Плюс существуют фундаментальные факторы, такие как увеличение расходов производителей на оплату труда, сырье, энергообеспечение и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы регулярно мониторим стоимость куриных яиц в супермаркетах АТБ. Потребители могут экономить на продукте, поскольку его продают поштучно. Хотя в некоторых магазинах можно найти нефасованные яйца первой категории дешевле.

Также мы писали, за сколько в украинских супермаркетах продают молодой картофель по состоянию на первую половину апреля. Цены могут поразить некоторых людей — средний показатель составляет 42,60 грн/кг. Стоимость начнет падать в июне, когда увеличится предложение на рынке.