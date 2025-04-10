Українців потрясли ціни на молоду картоплю — що відбувається в Сільпо, Метро і Новусі

Картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З наближенням літа в супермаркетах з’являються сезонні продукти, зокрема молода картопля. Ціни у квітні можуть здивувати споживачів, оскільки вони традиційно вищі. Ми дізналися, яка вартість 1 кілограму в різних магазинах України станом на першу половину квітня, аби підказати людям, де найвигідніше купувати картоплю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю молодої картоплі в Україні.

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Скільки коштує молода картопля у квітні

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість по Україні перебуває на рівні 42,60 грн/кг. Що цікаво, станом на 1 квітня 2023 року ціна дорівнювала 33 грн/кг, а вже наступного місяця показник виріс до 53,49 грн/кг. Не виключено, що цьогоріч ситуація повториться.

Ми перевірили, за скільки продають товар у різних супермаркетах. Не всюди споживачі можуть знайти молоду картоплю, оскільки в наявності здебільшого імпортний продукт — з Ізраїлю та Єгипту. Наприклад, у Сільпо віддають 1 кілограм за 50 грн, а ранній український сорт обійдеться у 99 грн/кг (зі знижкою — 79,90 грн/кг).

В інших популярних супермаркетах такі ціни на молоду картоплю:

АТБ — 34,95 грн/кг (рання, Єгипет);

Новус — 39,99 грн/кг (Єгипет), 81,99 грн/кг (Ізраїль);

Метро — 41,58 грн/кг (чищена — 107,89 грн/кг);

Фора — 42,90 грн/кг (Єгипет)

Рукавичка — 45,90 грн/кг.

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В інтернет-магазині Fruit Time білу молоду картоплю продають за 107,40 грн/кг. Також можна придбати дрібний сорт за 163,90 грн/кг. На інтернет-ринку "Шувар" продукт коштує 46,60 грн/кг.

Що буде з цінами на картоплю

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, до Великодня ціни на овочі будуть рости, а з приходом травня і появою перших поставок урожаю з-під відкритого ґрунту ситуація зміниться.

"Це посилить конкуренцію з імпортом і тими дорогими овочами, які перебували в складах. До Великодня будемо бачити підняття ціни за рахунок великого попиту. На жаль, так завжди відбувається", — зауважив експерт.

Що стосується молодої картоплі, то вартість у супермаркетах формується з огляду на об’єктивні фактори. Зокрема обмежену пропозицію через початок сезону, погодні умови (пливають на терміни збирання урожаю), регіон вирощування (найшвидше заводять товар з Єгипту та Ізраїлю). Не варто забувати про витрати виробника на насіння, добрива, пальне, логістику тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячих яєць в Україні традиційно підвищується напередодні великих свят. У квітні це Великдень, коли попит сильно збільшується. Водночас у деяких супермаркетах, зокрема АТБ, ціни змінили траєкторію руху і почали знижуватися.

Також ми писали, що з нагоди Великодня в АТБ встановили великі знижки на затребувані товари. Українці можуть придбати майже наполовину дешевше солодощі, морозиво, ковбасу, заморожені продукти, каву тощо. Але пропозиція діятиме всього кілька днів.