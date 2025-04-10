Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціна молодої картоплі — що відбувається в супермаркетах у квітні arrow

Ціна молодої картоплі — що відбувається в супермаркетах у квітні

10 квітня 2025 17:12
Єлизавета Супівська - редактор
Українців потрясли ціни на молоду картоплю — що відбувається в Сільпо, Метро і Новусі
Картопля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

З наближенням літа в супермаркетах з’являються сезонні продукти, зокрема молода картопля. Ціни у квітні можуть здивувати споживачів, оскільки вони традиційно вищі. Ми дізналися, яка вартість 1 кілограму в різних магазинах України станом на першу половину квітня, аби підказати людям, де найвигідніше купувати картоплю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю молодої картоплі в Україні.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує молода картопля у квітні

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість по Україні перебуває на рівні 42,60 грн/кг. Що цікаво, станом на 1 квітня 2023 року ціна дорівнювала 33 грн/кг, а вже наступного місяця показник виріс до 53,49 грн/кг. Не виключено, що цьогоріч ситуація повториться.

Ми перевірили, за скільки продають товар у різних супермаркетах. Не всюди споживачі можуть знайти молоду картоплю, оскільки в наявності здебільшого імпортний продукт — з Ізраїлю та Єгипту. Наприклад, у Сільпо віддають 1 кілограм за 50 грн, а ранній український сорт обійдеться у 99 грн/кг (зі знижкою — 79,90 грн/кг).

В інших популярних супермаркетах такі ціни на молоду картоплю:

  • АТБ — 34,95 грн/кг (рання, Єгипет);
  • Новус — 39,99 грн/кг (Єгипет), 81,99 грн/кг (Ізраїль);
  • Метро — 41,58 грн/кг (чищена — 107,89 грн/кг);
  • Фора — 42,90 грн/кг (Єгипет)
  • Рукавичка — 45,90 грн/кг.
1 / 7
Ціна молодої картоплі — що відбувається в супермаркетах у квітні - фото 1

В інтернет-магазині Fruit Time білу молоду картоплю продають за 107,40 грн/кг. Також можна придбати дрібний сорт за 163,90 грн/кг. На інтернет-ринку "Шувар" продукт коштує 46,60 грн/кг.

Що буде з цінами на картоплю

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, до Великодня ціни на овочі будуть рости, а з приходом травня і появою перших поставок урожаю з-під відкритого ґрунту ситуація зміниться.

"Це посилить конкуренцію з імпортом і тими дорогими овочами, які перебували в складах. До Великодня будемо бачити підняття ціни за рахунок великого попиту. На жаль, так завжди відбувається", — зауважив експерт.

Що стосується молодої картоплі, то вартість у супермаркетах формується з огляду на об’єктивні фактори. Зокрема обмежену пропозицію через початок сезону, погодні умови (пливають на терміни збирання урожаю), регіон вирощування (найшвидше заводять товар з Єгипту та Ізраїлю). Не варто забувати про витрати виробника на насіння, добрива, пальне, логістику тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячих яєць в Україні традиційно підвищується напередодні великих свят. У квітні це Великдень, коли попит сильно збільшується. Водночас у деяких супермаркетах, зокрема АТБ, ціни змінили траєкторію руху і почали знижуватися.

Також ми писали, що з нагоди Великодня в АТБ встановили великі знижки на затребувані товари. Українці можуть придбати майже наполовину дешевше солодощі, морозиво, ковбасу, заморожені продукти, каву тощо. Але пропозиція діятиме всього кілька днів.

товари покупки картопля супермаркет ціни на продукти
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама