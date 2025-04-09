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Економія майже 50% — які продукти віддають в АТБ зі знижками

9 квітня 2025 13:33
Єлизавета Супівська - редактор
В АТБ дешево віддають улюблені продукти — що коштує на 46% менше
Супермаркет АТБ. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Великі мережі супермаркетів регулярно встановлюють вигідні акційні пропозиції, аби стимулювати продажі. Деякі продукти можуть віддавати майже за безцінь для мотивування покупців. Напередодні Великодня в АТБ запровадили "гарячі" знижки на затребувані товари, економія сягає майже 50%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що віддають в АТБ майже вдвічі дешевше.

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Великі знижки в АТБ

Зазвичай супермаркети встановлюють акційні пропозиції з нагоди свят. АТБ не виключення: мережа повідомила про вигідні знижки з 9 по 15 квітня, приурочивши їх до Великодня (20 квітня). Споживачі мають зможу придбати улюблені товари набагато дешевше і зберегти кошти для майбутніх продуктових закупівель.

В межах акції "Великодні знижки" відвідувачам АТБ запропонували широкий асортимент позицій за зниженими цінами:

  • морозиво 0,5 кг — 69,90 грн замість 129,50 грн (-46%);
  • кава розчинна — 289,90 грн замість 536,40 грн (-45%);
  • ковбаса — 64,50 грн замість 117,90 грн (-45%);
  • пельмені з яловичиною — 95,90 грн замість 169,90 грн (-43%);
  • пивo 1,5 л — 35,80 грн замість 62,90 грн (-43%);
  • шоколад з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою — 138,90 грн замість 232,90 грн (-40%);
  • хачапурі заморожені — 69,90 грн замість 116,90 грн (-40%);
  • набір віскі 40% + стакан — 329 грн замість 549,90 грн (-40%);
  • чай чорний з чебрецем — 43,20 грн замість 69,90 грн (-38%);
  • чипси картопляні зі смаком крилець барбекю — 48 грн замість 77,60 грн (-38%).
  • Економія майже 50% — які продукти віддають в АТБ зі знижками - фото 1
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Економія майже 50% — які продукти віддають в АТБ зі знижками - фото 2
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Економія майже 50% — які продукти віддають в АТБ зі знижками - фото 3
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Економія майже 50% — які продукти віддають в АТБ зі знижками - фото 4
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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Що буде з цінами на яйця у квітні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів, що вартість яєць піднімалася взимку і в березні, оскільки підвищилися витрати підприємств на електроенергію та опалення, комбікорм тощо. Але з приходом теплого сезону ситуація стабілізується, а ціни почнуть падати.

"Коли буде пік активного споживання на Великдень, вартість підніметься на 10%. Але ближче до травневих днів побачимо здешевлення, можливо, на 20-30% від ціни, яку маємо сьогодні", — констатував експерт.

Це саме стосується овочів. У травні на ринку з’явиться пропозиція від фермерів, які виростили врожай у теплицях. Влітку будуть овочі з відкритого ґрунту. Конкуренція з імпортним продуктом і дорогими товарами на складах посилиться, що призведе до падіння цін.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в АТБ знизилися. Нефасований продукт віддавали за 5,49 грн/шт., що менше на 30 копійок від попередньої вартості. Завдяки поштучному товару українці можуть економити, що особливо актуально напередодні Великодня.

Також ми писали, що буде з цінами на м'ясо після 20 квітня. Експерти прогнозують дорожчання свинини і яловичини після Великодня, коли завершиться піст і збільшиться попит серед споживачів. Ситуація протримається орієнтовно до червня.

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