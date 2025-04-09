В АТБ дешево отдают любимые продукты — что стоит на 46% меньше

Супермаркет АТБ. Фото: Google Maps

Крупные сети супермаркетов регулярно устанавливают выгодные акционные предложения, чтобы стимулировать продажи. Некоторые продукты могут отдавать почти за бесценок для мотивирования покупателей. Накануне Пасхи в АТБ ввели "горячие" скидки на востребованные товары, экономия достигает почти 50%.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что отдают в АТБ почти вдвое дешевле.

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Большие скидки в АТБ

Обычно супермаркеты устанавливают акционные предложения по случаю праздников. АТБ не исключение: сеть сообщила о выгодных скидках с 9 по 15 апреля, приурочив их к Пасхе (20 апреля). Потребители могут приобрести любимые товары гораздо дешевле и сохранить деньги для будущих продуктовых закупок.

В рамках акции "Пасхальные скидки" посетителям АТБ предложили широкий ассортимент позиций по сниженным ценам:

мороженое 0,5 кг — 69,90 грн вместо 129,50 грн (-46%);

кофе растворимый — 289,90 грн вместо 536,40 грн (-45%);

колбаса — 64,50 грн вместо 117,90 грн (-45%);

пельмени с говядиной — 95,90 грн вместо 169,90 грн (-43%);

пиво 1,5 л — 35,80 грн вместо 62,90 грн (-43%);

шоколад с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой — 138,90 грн вместо 232,90 грн (-40%);

хачапури замороженные — 69,90 грн вместо 116,90 грн (-40%);

набор виски 40% + стакан — 329 грн вместо 549,90 грн (-40%);

чай черный с тимьяном — 43,20 грн вместо 69,90 грн (-38%);

чипсы картофельные со вкусом крылышек барбекю — 48 грн вместо 77,60 грн (-38%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Что будет с ценами на яйца в апреле

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, что стоимость яиц поднималась зимой и в марте, поскольку повысились затраты предприятий на электроэнергию и отопление, комбикорм. Но с приходом теплого сезона ситуация стабилизируется, а цены начнут падать.

"Когда будет пик активного потребления на Пасху, стоимость поднимется на 10%. Но ближе к майским дням увидим удешевление, возможно, на 20-30% от цены, которую имеем сегодня", — констатировал эксперт.

Это же касается овощей. В мае на рынке появится предложение от фермеров, которые вырастили урожай в теплицах. Летом будут овощи из открытого грунта. Конкуренция с импортным продуктом и дорогими товарами на складах усилится, что приведет к падению цен.

Напомним, цены на куриные яйца в АТБ снизились. Нефасованный продукт отдавали за 5,49 грн/шт., что меньше на 30 копеек от предыдущей стоимости. Благодаря поштучному товару украинцы могут экономить, что особенно актуально в преддверии Пасхи.

Также мы писали, что будет с ценами на мясо после 20 апреля. Эксперты прогнозируют подорожание свинины и говядины после Пасхи, когда завершится пост и увеличится спрос среди потребителей. Ситуация продержится ориентировочно до июня.