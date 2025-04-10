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Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле

10 апреля 2025 17:12
Елизавета Супивская - редактор
Украинцев потрясли цены на молодой картофель — что происходит в Сильпо, Метро и Новусе
Картофель в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

С приближением лета в супермаркетах появляются сезонные продукты, в частности молодой картофель. Цены в апреле могут удивить потребителей, поскольку они традиционно выше. Мы узнали, какая стоимость 1 килограмма в разных магазинах Украины по состоянию на первую половину апреля, дабы подсказать людям, где выгоднее всего покупать картофель.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью молодого картофеля в Украине.

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Сколько стоит молодой картофель в апреле

Согласно данным Минфина, средняя стоимость по Украине находится на уровне 42,60 грн/кг. Что интересно, по состоянию на 1 апреля 2023 года цена равнялась 33 грн/кг, а уже в следующем месяце показатель вырос до 53,49 грн/кг. Не исключено, что в этом году ситуация повторится.

Мы проверили, за сколько продают товар в разных супермаркетах. Не везде потребители могут найти молодой картофель, поскольку в наличии в основном импортный продукт — из Израиля и Египта. Например, в Сильпо отдают 1 килограмм за 50 грн, а ранний украинский сорт обойдется в 99 грн/кг (по скидке — 79,90 грн/кг).

В других популярных супермаркетах такие цены на молодой картофель:

  • АТБ — 34,95 грн/кг (ранний, Египет);
  • Новус — 39,99 грн/кг (Египет), 81,99 грн/кг (Израиль);
  • Метро — 41,58 грн/кг (чищеная — 107,89 грн/кг);
  • Фора — 42,90 грн/кг (Египет)
  • Рукавичка — 45,90 грн/кг.
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 1
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 2
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 3
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 4
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 5
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 6
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
  • Цена молодого картофеля — что происходит в супермаркетах в апреле - фото 7
    Цены на молодой картофель в супермаркетах. Фото: скриншот
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В интернет-магазине Fruit Time белый молодой картофель продают за 107,40 грн/кг. Также можно приобрести мелкий сорт за 163,90 грн/кг. На интернет-рынке "Шувар" продукт стоит 46,60 грн/кг.

Что будет с ценами на картофель

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE, до Пасхи цены на овощи будут расти, а с приходом мая и появлением первых поставок урожая из-под открытого грунта ситуация изменится.

"Это усилит конкуренцию с импортом и теми дорогими овощами, которые находились в складах. К Пасхе будем видеть поднятие цены за счет большого спроса. К сожалению, так всегда происходит", — отметил эксперт.

Что касается молодого картофеля, то стоимость в супермаркетах формируется с учетом объективных факторов. В частности ограниченного предложения из-за начала сезона, погодных условий (влияют на сроки уборки урожая), региона выращивания (быстрее заводят товар из Египта и Израиля). Не стоит забывать о расходах производителя на семена, удобрения, топливо, логистику и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость куриных яиц в Украине традиционно повышается накануне больших праздников. В апреле это Пасха, когда спрос сильно увеличивается. Однако в некоторых супермаркетах, в частности АТБ, цены изменили траекторию движения и начали снижаться.

Также мы писали, что по случаю Пасхи в АТБ установили большие скидки на востребованные товары. Украинцы могут приобрести почти наполовину дешевле сладости, мороженое, колбасу, замороженные продукты, кофе. Но предложение будет действовать всего несколько дней.

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