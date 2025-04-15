Таких цін українці не чекали — які продукти коштують до 57% дешевше в Сільпо

Товари в Сільпо. Фото: Google Maps

Напередодні великого квітневого свята супермаркети встановлюють вигідні пропозиції для споживачів, аби стимулювати продажі. Деякі продукти віддають з великими знижками — до 50%, що провокує українців на шопінг. У Сільпо вдасться придбати безліч товарів по акції станом на середину квітня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами в Сільпо.

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Великі знижки в Сільпо

Поки частина асортименту супермаркетів дорожчає перед Великоднем, зокрема овочі та курячі яйця, деякі товари віддають набагато дешевше. Економія на продуктовому шопінгу може досягати 50%, завдяки чому вдасться купити більше улюбленої їжі. Необхідно слідкувати за акційними пропозиціями, регулярно відвідуючи офіційні сайти мереж, адже вони короткотривалі.

Станом на 15 квітня українцям запропонували деякі товари в Сільпо за зниженими цінами:

креветка в глазурі — 38,90 грн замість 89,90 грн (-57%);

віскі — 329 грн замість 699 грн (-53%);

кукурудза цукрова консервована — 34,99 грн замість 71,49 грн (-51%);

ікра кабачкова — 44,99 грн замість 89,99 грн (-50%);

шоколад молочний з начинкою — 44,99 грн замість 84,99 грн (-47%);

кава мелена смажена — 189,90 грн замість 354 грн (-46%);

вершки 10% — 49,99 грн замість 87,99 грн (-43%);

пиво — 39,99 грн замість 67,99 грн (-41%);

молоко ультрапастеризоване 2,5% — 38,99 грн замість 61,49 грн (-37%);

сосиски з індичатиною — 59,99 грн замість 94,99 грн (-37%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Цьогоріч мережа супермаркетів Сільпо здивувала українців унікальною продуктовою новинкою — випеченими верхівками пасок. Тобто споживачам продають лише глазурований солодкий верх без нижньої частини. Вартість перебуває на рівні 49,99 грн, але станом на 15 квітня діє знижка 10%, тож купити можна за 44,99 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в Україні довгий час зростають. Супермаркети інколи встановлюють знижки на продукт, але акційні пропозиції недовготривалі. Інфляція призвела до суттєвого дорожчання яєць, особливо напередодні Великодня.

Також ми писали, що українці можуть придбати овочі з великими знижками в різних супермаркетах. Помідори, огірки, капуста й інші продукти коштують дешевше, але за тиждень до Великодня ціни можуть вирости, оскільки зміниться баланс попиту і пропозиції.