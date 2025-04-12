Помідори, огірки і капуста — які супермаркети віддають овочі з великими знижками

Овочі на прилавку. Фото: Google Maps

Взимку більшість овочів різко подорожчали в Україні, оскільки з’явився фактор сезонності. Продавцям доводилося закуповувати продукти за кордоном, тож імпорт вплинув на цінові показники. Вже весною деякі позиції почали дешевшати плюс на прилавки виставили молоду картоплю. Постає питання, чи можуть українці придбати бюджетні овочі у квітні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які супермаркети віддають овочі з великими знижками.

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Де купити дешеві овочі у квітні

Ми перевірили інформацію на офіційних сайтах популярних мереж і вияснили, куди українцям варто сходити за бюджетними овочами. Магазини в очікуванні Великодня підвищують вартість деяких позицій, натомість встановлюють привабливі знижки на інші харчові продукти, аби стимулювати продажі.

Відвідувачі Варусу можуть скористатися акційною пропозицією на молоду капустку, яка коштує 59,90 грн/кг замість 84,90 грн (знижка 29% до 16 квітня). Також дешевше обійдеться фасований томат черрі вагою 250 г — 74,90 грн замість 99,90 грн (-23% до 23 квітня). Інші знижки на овочі включають:

перець гострий червоний — 299,90 грн/кг замість 389,90 грн (-23%);

помідор Коктейльний — 129,90 грн/кг замість 163,90 грн (-21%);

редис — 79,90 грн/кг замість 99,90 грн (-20%).

Знижки на овочі у Варусі. Фото: скриншот

Новус також запропонував клієнтам вигідні овочеві пропозиції. Цвітну капусту можна придбати за 129 грн/кг замість 174 грн (-26%), помідори черрі — за 79,99 грн замість 99 грн (-19%), імпортний баклажан — за 139 грн/кг замість 169 грн (-18%), шпинат — за 29,99 грн/кг замість 49,99 грн (-40%), варений буряк — за 69,99 грн замість 95,99 грн (-27%).

У Форі споживачам пропонують огірки зі знижкою 14% (119 грн/кг замість 139 грн), помідори на 16% дешевше (109 грн/кг замість 129 грн) і батат зі знижкою 18% (139 грн/кг замість 169 грн). Плюс можна купити ранню капусту за 54,90 грн/кг замість 69,90 грн (-21%).

Знижки на овочі у Форі. Фото: скриншот

Що буде з цінами на овочі

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, зниження цін можливе у другій половині квітня, коли на ринок надійдуть овочі українських виробників — огірки, помідори тощо.

"За рахунок вітчизняної пропозиції вдасться опустити частково ціни з імпортом. Я думаю, що відсотків 10-15 на початковому етапі. Традиційно спад ціни на овочеву групу відбувається в липні-серпні, а коли йде масовий збір борщового набору, то вартість значно опускається", — констатував експерт.

Звісно, багато що залежить від погодних умов, які здатні нашкодити врожаю і зменшити обсяги надходження овочів у супермаркети. Але до Великодня українцям стовідсоткового не варто чекати здешевлення затребуваних продуктів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, яйця в Україні сильно подорожчали протягом березня 2025 року. В супермаркетах можна знайти вигідні пропозиції, але ближче до Великодня ціни змінюються у бік збільшення. Ми дізналися, що відбувається з вартістю яєць в АТБ, Сільпо, Варусі та інших відомих мережах.

Також ми писали, що в супермаркеті АТБ встановили вигідні знижки до 15 квітня на безліч улюблених товарів українців. Споживачам доступні бюджетні солодощі, сосиски, кава. Економія на деяких продуктах становить до 50%.