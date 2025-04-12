Помидоры, огурцы и капуста — какие супермаркеты отдают овощи с большими скидками

Овощи на прилавке. Фото: Google Maps

Зимой большинство овощей резко подорожали в Украине, поскольку появился фактор сезонности. Продавцам приходилось закупать продукты за рубежом, поэтому импорт повлиял на ценовые показатели. Уже весной некоторые позиции начали дешеветь плюс на прилавки выставили молодой картофель. Возникает вопрос, могут ли украинцы приобрести бюджетные овощи в апреле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие супермаркеты отдают овощи с большими скидками.

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Где купить дешевые овощи в апреле

Мы проверили информацию на официальных сайтах популярных сетей и выяснили, куда украинцам стоит сходить за бюджетными овощами. Магазины в ожидании Пасхи поднимают стоимость некоторых позиций, зато устанавливают привлекательные скидки на другие продукты питания, дабы стимулировать продажи.

Посетители Варуса могут воспользоваться акционным предложением на молодую капустку, которая стоит 59,90 грн/кг вместо 84,90 грн (скидка 29% до 16 апреля). Также дешевле обойдется фасованный томат черри весом 250 г — 74,90 грн вместо 99,90 грн (-23% до 23 апреля). Другие скидки на овощи включают:

перец острый красный — 299,90 грн/кг вместо 389,90 грн (-23%);

помидор Коктейльный — 129,90 грн/кг вместо 163,90 грн (-21%);

редис — 79,90 грн/кг вместо 99,90 грн (-20%).

Скидки на овощи в Варусе. Фото: скриншот

Новус также предложил клиентам выгодные овощные предложения. Цветную капусту можно приобрести за 129 грн/кг вместо 174 грн (-26%), помидоры черри — за 79,99 грн вместо 99 грн (-19%), импортный баклажан — за 139 грн/кг вместо 169 грн (-18%), шпинат — за 29,99 грн/кг вместо 49,99 грн (-40%), вареную свеклу — за 69,99 грн вместо 95,99 грн (-27%).

В Форе потребителям предлагают огурцы со скидкой 14% (119 грн/кг вместо 139 грн), помидоры на 16% дешевле (109 грн/кг вместо 129 грн) и батат со скидкой 18% (139 грн/кг вместо 169 грн). Плюс можно купить раннюю капусту за 54,90 грн/кг вместо 69,90 грн (-21%).

Скидки на овощи в Форе. Фото: скриншот

Что будет с ценами на овощи

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука в эфире Новини.LIVE, снижение цен возможно во второй половине апреля, когда на рынок поступят овощи украинских производителей — огурцы, помидоры и тому подобное.

"За счет отечественного предложения удастся опустить частично цены с импортом. Я думаю, что процентов 10-15 на начальном этапе. Традиционно спад цены на овощную группу происходит в июле-августе, а когда идет массовый сбор борщевого набора, то стоимость значительно опускается", — констатировал эксперт.

Конечно, многое зависит от погодных условий, которые способны навредить урожаю и уменьшить объемы поступления овощей в супермаркеты. Но до Пасхи украинцам стопроцентного не стоит ждать удешевления востребованных продуктов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, яйца в Украине сильно подорожали в течение марта 2025 года. В супермаркетах можно найти выгодные предложения, но ближе к Пасхе цены меняются в сторону увеличения. Мы узнали, что происходит со стоимостью яиц в АТБ, Сильпо, Варусе и других известных сетях.

Также мы писали, что в супермаркете АТБ установили выгодные скидки до 15 апреля на множество любимых товаров украинцев. Потребителям доступны бюджетные сладости, сосиски, кофе. Экономия на некоторых продуктах составляет до 50%.