Таких цен украинцы не ждали — какие продукты стоят до 57% дешевле в Сильпо

Товары в Сильпо. Фото: Google Maps

Накануне большого апрельского праздника супермаркеты устанавливают выгодные предложения для потребителей, чтобы стимулировать продажи. Некоторые продукты отдают с большими скидками — до 50%, что провоцирует украинцев на шопинг. В Сильпо удастся приобрести множество товаров по акции по состоянию на середину апреля 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами в Сильпо.

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Большие скидки в Сильпо

Пока часть ассортимента супермаркетов дорожает перед Пасхой, в частности овощи и куриные яйца, некоторые товары отдают намного дешевле. Экономия на продуктовом шопинге может достигать 50%, благодаря чему удастся купить больше любимой еды. Необходимо следить за акционными предложениями, регулярно посещая официальные сайты сетей, ведь они кратковременные.

По состоянию на 15 апреля украинцам предложили некоторые товары в Сильпо по сниженным ценам:

креветка в глазури — 38,90 грн вместо 89,90 грн (-57%);

виски — 329 грн вместо 699 грн (-53%);

кукуруза сахарная консервированная — 34,99 грн вместо 71,49 грн (-51%);

икра кабачковая — 44,99 грн вместо 89,99 грн (-50%);

шоколад молочный с начинкой — 44,99 грн вместо 84,99 грн (-47%);

кофе молотый жареный — 189,90 грн вместо 354 грн (-46%);

сливки 10% — 49,99 грн вместо 87,99 грн (-43%);

пиво — 39,99 грн вместо 67,99 грн (-41%);

молоко ультрапастеризованное 2,5% — 38,99 грн вместо 61,49 грн (-37%);

сосиски с индюшатиной — 59,99 грн вместо 94,99 грн (-37%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

В этом году сеть супермаркетов "Сильпо" удивила украинцев уникальной продуктовой новинкой — выпеченными верхушками куличей. То есть потребителям продают только глазированный сладкий верх без нижней части. Стоимость находится на уровне 49,99 грн, но по состоянию на 15 апреля действует скидка 10%, поэтому купить можно за 44,99 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в Украине долгое время растут. Супермаркеты иногда устанавливают скидки на продукт, но акционные предложения недолговечны. Инфляция привела к существенному удорожанию яиц, особенно накануне Пасхи.

Также мы писали, что украинцы могут приобрести овощи с большими скидками в разных супермаркетах. Помидоры, огурцы, капуста и другие продукты стоят дешевле, но за неделю до Пасхи цены могут вырасти, поскольку изменится баланс спроса и предложения.