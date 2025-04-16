Цены на яйца сформировали тренд — сколько стоит десяток в Сильпо, Варусе, АТБ

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

За первые две недели апреля 2025 года цены на куриные яйца в Украине немного упали. Удешевление востребованного продукта является нетипичным, учитывая приближение Пасхи, когда спрос резко увеличивается. Мы узнали, за сколько продают товар в разных украинских супермаркетах, в частности АТБ, Сильпо и Варусе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине.

Реклама

Читайте также:

Какая стоимость яиц в супермаркетах

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, нефасованные яйца первой категории упали в цене на 5,2%. Хотя как раз накануне Пасхи стоимость традиционно растет, учитывая потребление продукта в больших объемах. Но в этом году ситуация изменилась, поскольку производство компенсировало спрос и предотвратило дефицит.

Однако в супермаркетах ценники варьируются довольно ощутимо, это зависит от торговой марки, способа упаковки и даже формата магазина. Мы проверили показатели в АТБ, Сильпо и Варусе, узнав, где куриные яйца продают дороже, а куда стоит идти за товаром для экономии денег.

В АТБ поштучный продукт категории С1 стоил 5,27 грн (по состоянию на 15 апреля). Упаковку можно приобрести за 63,40 грн (самая дешевая) и за 75,90 грн (самая дорогая). Если остановить выбор на нефасованных яйцах, то удастся сэкономить от 10,70 до 23,20 грн на десятке.

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на фасованные яйца в АТБ. Фото: скриншот

На официальном сайте Сильпо нет информации о поштучных яйцах, хотя в некоторых супермаркетах сети их могут продавать. Зато на выбор потребителей — большой ассортимент упакованного продукта на разный кошелек. Цены начинаются от 54,49 грн/десяток (вторая категория) и доходят до 102,96 грн/десяток (категория С0).

В Варусе самая дешевая упаковка стоит 61,90 грн, самая дорогая — 93,90 грн. Но украинцам доступны нефасованные куриные яйца по таким ценам:

высшая категория — 5,99 грн/шт;

вторая категория — 4,29 грн/шт.

Цены на яйца в Варусе. Фото: скриншот

Важно учесть, что стоимость яиц формирует не только сезонный фактор или объемы рыночного предложения. В конечную сумму входят расходы на корма, электроэнергию и логистику, даже курс иностранной валюты. В 2025 году сильнейшее давление вызвали подорожание комбикорма плюс нестабильность энергосистемы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появились яйца с естественной окраской от кур породы Маран — их даже не придется красить. Стоимость яйца с цветной скорлупой составляет 15 грн за штуку. Это в разы больше обычного ценника из-за эксклюзивности продукта.

Также мы писали, что в Сильпо установили выгодные скидки на большой ассортимент товаров. Акции приурочили к Пасхе, благодаря чему украинцы могут заплатить за некоторые любимые продукты почти вдвое меньше. Скидки достигают 60% на отдельные товарные позиции.