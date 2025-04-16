За десяток доведеться віддати 150 грн — в Україні з'явились унікальні яйця

Яйця в холодильнику. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Великодня в українців з'явилась унікальна можливість — придбати яйця з природним кольоровим забарвленням, яке не потребує фарбування. Завдяки новій породі курей, імпортованій з Франції, ці яйця можуть стати справжньою ексклюзивною новинкою на вітчизняному ринку.

Про те, скільки коштуватимуть унікальні яйця в Україні, повідомляє видання "Наше птахівництво".

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Скільки коштуватимуть кольорові яйця

В Україну завезли нову породу курей, яка відкладає яйця з незвичним відтінком. Ці птахи походять з Франції, де їх вирощують у місті Марансі. Саме звідти й назва породи — Маран.

Перед Великоднем такі яйця викликають особливий інтерес, адже вони вже мають святковий вигляд і не потребують додаткового фарбування. В Європі кольорові яйця давно вважають модним та ексклюзивним продуктом. Поки що імпорт нової породи обмежений — до України щомісяця дозволено завозити не більше 20 тисяч птахів.

Вартість одного яйця з кольоровою шкаралупою — приблизно 15 гривень, що дорожче за звичайні білі або коричневі. Проте це повністю натуральний продукт, без жодних домішок.

За словами постачальників, кольорові яйця мають вищу ціну не лише через незвичний вигляд, а й через високу додану вартість. У країнах ЄС такі яйця коштують на 40–50% більше, ніж звичайні. При цьому понад 75% покупців готові платити більше за естетичний вигляд, а понад 85% обирають натуральні й екологічні продукти.

Раніше ми писали, що у березні ціни на курячі яйця зросли найшвидше серед продуктів. Напередодні Великодня вартість може піднятися ще більше через високий попит. Проте деякі магазини можуть пропонувати знижки для стимулювання продажів.

Також ми розповідали, що в Україні з’явився новий сорт картоплі "Наполеон", розроблений голландськими селекціонерами для виробництва чипсів і картоплі фрі. Цей сорт має значний потенціал у харчовій промисловості.