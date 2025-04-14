Новий сорт картоплі з’явився в Україні — чим особливий та коли можна буде купити

Картопля на конвеєрі. Фото: Pexels

В Україні з’явився новий перспективний сорт картоплі, який може змінити підхід до виробництва чипсів та картоплі фрі. Компанія "Агріко Україна" представила сорт під назвою "Наполеон", створений голландськими селекціонерами спеціально для потреб харчової промисловості.

Про те, в чому переваги нового сорту картоплі, повідомила пресслужба компанії "Агріко Україна".

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Що відомо про новий сорт картоплі

Новий сорт картоплі створений голландськими селекціонерами з урахуванням потреб харчової промисловості — він ідеально підходить для виготовлення чипсів, картоплі фрі та сухого пюре.

Як зазначають у компанії, ця картопля уже зацікавила провідні підприємства, серед яких — Intersnack та PepsiCo. Випробування нового сорту проводили в:

Київській області;

Львівській області;

Житомирській області;

Чернігівській області.

Результати стабільно демонстрували високі показники. Представники компанії зазначають, що "Наполеон" підходить для середнього та тривалого зберігання, найкраща температура — від +9°C, хоча також досліджується можливість зберігання при +6°C. Серед характеристик сорту:

міцне бадилля;

великі однорідні бульби жовтого кольору;

високий вміст сухих речовин (понад 24%);

мінімальна кількість картоплин з дефектами.

Основні переваги — стійкість до хвороб, таких як рак картоплі, золотиста нематода та вірусні інфекції, а також хороша здатність до зберігання. Після термічної обробки сорт майже не темніє, а у чипсах має низький рівень акриламіду.

"Наполеон" — новий сорт не лише для України, а й для Нідерландів та інших країн Європи. Наразі AGRICO адаптує технології вирощування до українських реалій, аби фермери могли отримувати стабільно високі врожаї та якісну сировину. Реалізацію насіннєвого матеріалу планують розпочати восени 2025 року.

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