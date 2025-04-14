Новый сорт картофеля появился в Украине — чем особенный и когда можно будет купить

Картофель на конвейере. Фото: Pexels

В Украине появился новый перспективный сорт картофеля, который может изменить подход к производству чипсов и картофеля фри. Компания "Агрико Украина" представила сорт под названием "Наполеон", созданный голландскими селекционерами специально для нужд пищевой промышленности.

О том, в чем преимущества нового сорта картофеля, сообщила пресс-служба компании "Агрико Украина".

Реклама

Читайте также:

Что известно о новом сорте картофеля

Новый сорт картофеля создан голландскими селекционерами с учетом потребностей пищевой промышленности — он идеально подходит для изготовления чипсов, картофеля фри и сухого пюре.

Как отмечают в компании, этот картофель уже заинтересовал ведущие предприятия, среди которых — Intersnack и PepsiCo. Испытания нового сорта проводили в:

Киевской области;

Львовской области;

Житомирской области;

Черниговской области.

Результаты стабильно демонстрировали высокие показатели. Представители компании отмечают, что "Наполеон" подходит для среднего и длительного хранения, лучшая температура — от +9°C, хотя также исследуется возможность хранения при +6°C. Среди характеристик сорта:

крепкая ботва;

крупные однородные клубни желтого цвета;

высокое содержание сухих веществ (более 24%);

минимальное количество картофелин с дефектами.

Основные преимущества — устойчивость к болезням, таким как рак картофеля, золотистая нематода и вирусные инфекции, а также хорошая способность к хранению. После термической обработки сорт почти не темнеет, а в чипсах имеет низкий уровень акриламида.

"Наполеон" — новый сорт не только для Украины, но и для Нидерландов и других стран Европы. Сейчас AGRICO адаптирует технологии выращивания к украинским реалиям, чтобы фермеры могли получать стабильно высокие урожаи и качественное сырье. Реализацию семенного материала планируют начать осенью 2025 года.

Ранее мы писали, что с наступлением весны на полках магазинов появляется молодой картофель. В апреле его цена традиционно выше, поэтому мы сравнили стоимость за килограмм в разных супермаркетах, чтобы помочь потребителям найти лучшее предложение.

Также мы рассказывали, что после зимнего подорожания овощей из-за сезонности и импорта, весной цены на некоторые из них снижаются. Сейчас украинцы снова могут рассчитывать на более доступные продукты, в частности — молодой картофель.