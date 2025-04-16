За десяток придется отдать 150 грн — в Украине появились уникальные яйца

Яйца в холодильнике. Фото: Новини.LIVE

Накануне Пасхи у украинцев появилась уникальная возможность — приобрести яйца с естественной цветной окраской, которая не требует окрашивания. Благодаря новой породе кур, импортированной из Франции, эти яйца могут стать настоящей эксклюзивной новинкой на отечественном рынке.

О том, сколько будут стоить уникальные яйца в Украине, сообщает издание "Наше птицеводство".

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Сколько будут стоить цветные яйца

В Украину завезли новую породу кур, которая откладывает яйца с необычным оттенком. Эти птицы происходят из Франции, где их выращивают в городе Маранси. Именно оттуда и название породы — Маран.

Перед Пасхой такие яйца вызывают особый интерес, ведь они уже имеют праздничный вид и не требуют дополнительного окрашивания. В Европе цветные яйца давно считают модным и эксклюзивным продуктом. Пока импорт новой породы ограничен — в Украину ежемесячно разрешено завозить не более 20 тысяч птиц.

Стоимость одного яйца с цветной скорлупой — примерно 15 гривен, что дороже обычных белых или коричневых. Однако это полностью натуральный продукт, без каких-либо примесей.

По словам поставщиков, цветные яйца имеют более высокую цену не только из-за необычного вида, но и из-за высокой добавленной стоимости. В странах ЕС такие яйца стоят на 40-50% больше, чем обычные. При этом более 75% покупателей готовы платить больше за эстетический вид, а более 85% выбирают натуральные и экологические продукты.

Ранее мы писали, что в марте цены на куриные яйца выросли быстрее всего среди продуктов. Накануне Пасхи стоимость может подняться еще больше из-за высокого спроса. Однако некоторые магазины могут предлагать скидки для стимулирования продаж.

Также мы рассказывали, что в Украине появился новый сорт картофеля "Наполеон", разработанный голландскими селекционерами для производства чипсов и картофеля фри. Этот сорт имеет значительный потенциал в пищевой промышленности.