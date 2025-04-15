Українці не можуть заплатити карткою в супермаркеті — що відомо про збій у ПриватБанку

Картка monobank. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці стикнулися з проблемою оплати карткою monobank. Стало відомо, що в деяких покупців списалися кошти з рахунку, але чеки вони не отримали, оскільки касири в супермаркетах при використанні терміналу ПриватБанку не бачать факт оплати.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у власному Telegram-каналі.

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Що відомо про збій

За словами Гороховського, проблема виникла саме зі сторони ПриватБанку, оскільки збої зафіксували при використанні торгових точок, а саме терміналів. Ми з’ясували, що українці намагалися розплатитися в супермаркетах Сільпо платіжним інструментом monobank, але операції не виконалися.

Точніше, гроші з карток списалися, але касири не змогли видати клієнтам чеки про успішну оплату, оскільки сам факт транзакції не відобразився. Співзасновник monobank не надав детальної інформації, лише зауважив, що очікує на роз’яснення від ПриватБанку.

Станом на 17:20 у Telegram-каналі державного банку з’явилося повідомлення:

"Зараз всі сервіси ПриватБанку, у тому числі оплата картками в мережі pos-терміналів, працюють в стандартному режимі. Дякуємо за довіру!".

Тож невідомо, що сталося з оплатою платіжними картками і чи не повториться проблема в майбутньому. Олег Гороховський о 17:32 проінформував читачів свого каналу в Telegram, що збої більше не фіксуються.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, клієнт ПриватБанку зіткнувся з кількаразовим блокуванням карток через систему захисту від шахраїв. Він змушений був виїхати з небезпечної зони в інший населений пункт, аби поновити доступ до власних коштів.

Також ми писали, що клієнтка ПриватБанку поскаржилася на зняття коштів за нібито безплатний перевипуск платіжної картки. Її зобов’язали заплатити 350 грн, але жінка відмовилася. Тож фінансова установа так і не видала картку клієнтці.