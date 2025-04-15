Украинцы не могут заплатить картой в супермаркете — что известно о сбое в ПриватБанке

Карта monobank. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы столкнулись с проблемой оплаты картой monobank. У некоторых покупателей списались деньги со счета, но чеки они не получили, поскольку кассиры в супермаркетах при использовании терминала ПриватБанка не видят факт оплаты.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в собственном Telegram-канале.

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Что известно о сбое

По словам Гороховского, проблема возникла именно со стороны ПриватБанка, поскольку сбои были зафиксированы при использовании торговых точек, а именно терминалов. Мы выяснили, что украинцы пытались расплатиться в супермаркетах Сильпо платежным инструментом monobank, но операции не выполнились.

Точнее, деньги с карточек списались, но кассиры не смогли выдать клиентам чеки об успешной оплате, поскольку сам факт транзакции не отразился. Соучредитель monobank не предоставил подробной информации, лишь отметил, что ожидает разъяснения от ПриватБанка.

По состоянию на 17:20 в Telegram-канале государственного банка появилось сообщение:

"Сейчас все сервисы ПриватБанка, в том числе оплата картами в сети POS-терминалов, работают в стандартном режиме. Спасибо за доверие!".

Поэтому неизвестно, что произошло с оплатой платежными картами и не повторится ли проблема в будущем. Олег Гороховский в 17:32 проинформировал читателей своего канала в Telegram, что сбои больше не фиксируются.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиент ПриватБанка столкнулся с неоднократной блокировкой карточек из-за системы защиты от мошенников. Он вынужден был выехать из опасной зоны в другой населенный пункт, дабы восстановить доступ к собственным средствам.

Также мы писали, что клиентка ПриватБанка пожаловалась на снятие денег за якобы бесплатный перевыпуск платежной карты. Ее обязали заплатить 350 грн, но женщина отказалась. Поэтому финансовое учреждение так и не выдало карточку клиентке.