Почти роскошь — во сколько обойдется украинцам апрельский шашлык

Шашлык. Фото: УНИАН

С приходом весеннего тепла едва ли не каждый украинец стремится вырваться из города, вдохнуть свежий воздух и хотя бы на несколько часов забыть о ежедневных тревогах. Но прежде чем отправиться на пикник, стоит узнать, сколько сегодня стоит такой способ "эмоциональной перезагрузки".

Новини.LIVE подсчитали, в какую сумму украинцам обойдется шашлык в апреле.

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Для одного взрослого человека, согласно кулинарным нормам, нужно примерно 500 г сырой свинины, курятины или говядины. Ведь любое мясо теряет вес во время тепловой обработки — в среднем ужарка составляет 30-50%.

Таким образом, для приготовления шашлыка для компании из четырех взрослых человек понадобится такое количество продуктов:

мясо — 2 кг;

лук репчатый — 1 кг;

специи для маринада — 40 г.

Сколько стоит приготовить шашлык на природе

По данным портала "Минфин", средние цены в украинских супермаркетах в апреле следующие:

свиной ошеек — 316,77 грн/кг;

свиная лопатка — 221,21 грн/кг;

куриное филе — 188,30 грн/кг;

говяжий гуляш — 339,33 грн/кг;

лук репчатый — 26,13 грн/кг;

приправа к шашлыку (ТМ "Эко") — 9,60 грн/пачка 20 г.

Соответственно, дешевле всего пожарить шашлык из курятины — для небольшой компании это будет стоить примерно 421,93 грн. Чуть дороже обойдется пикник с шашлыком из свиной лопатки — 457,75 грн. Если брать свиной ошеек, который традиционно считается лучшим вариантом для жарки на гриле, то придется выложить почти в полтора раза больше — 678,87 грн. Дороже всего будет стоить приготовление шашлыка из говяжьего гуляша — 723,99 грн.

Сколько стоит приготовить шашлык в апреле. Графика: Новини.LIVE

Заметим: в расчет не вошла стоимость угля, дров и жидкость для розжига. Цены на все это в магазинах есть разные.

Например, за 2 кг угля надо отдать примерно 120-150 грн. Немного дороже стоит вязка дров 160-170 грн. Цены на жидкость для розжига костра колеблются в пределах от 40 грн до 60 грн за 0,25 л, но этого количества хватит на несколько пикников.

Важно отметить, что цены на продукты в супермаркетах меняются чуть ли не ежедневно и в основном в сторону роста. Поэтому уже через неделю "шашлычный выходной" может стоить в разы дороже.

Эксперты прогнозируют, что перед майскими праздниками традиционно повысится стоимость мяса. Продолжит дорожать и лук, цены на который и так выросли почти на 60% по сравнению с прошлой неделей, и, вероятно, в дальнейшем будут идти вверх вплоть до массового поступления нового урожая.

Учитывая тенденцию подорожания, можем сделать вывод, что главный залог удачного пикника на природе — разумное планирование. Оно поможет не только избежать лишних расходов, но и выбрать оптимальный вариант отдыха без ущерба для кошелька.

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