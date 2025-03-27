Борщ, котлети, деруни — скільки коштує нагодувати сім’ю українськими стравами

Гривні у тарілці: у скільки обійдуться відомі українські страви
В Україні ціни на продукти зростають ледь не щодня, тоді як зарплати здебільшого залишаються на тому ж рівні. Тож навіть простий обід чи легка вечеря відчутно вдаряють по сімейному бюджету.
Новини.LIVE підрахували, як змінилися споживчі ціни за рік та скільки коштує приготувати вдома відомі українські страви.
Скільки коштує приготувати український борщ вдома
Борщ — найулюбленіша страва українців, без якої не обходиться практично жоден обід. У кожної господині є свій рецепт його приготування. Хтось варить борщ з квасолею, дехто — з грибами. Щоб приготувати для невеликої родини цю страву за традиційним рецептом, знадобляться такі продукти:
- свинячі ребра (500 г) — 97,35 грн;
- картопля (300 г) — 9,69 грн;
- буряк (300 г) — 8,10 грн;
- морква (200 г) — 9,47 грн;
- капуста (250 г) — 12,6 грн;
- цибуля (150 г) — 2,47 грн;
- рослинна олія (30 г) — 2,73 грн;
- томатна паста (140 г) — 35,08 грн.
Тож приготування борщу, як порахувати за даними Державної служби статистики, обійдеться майже у 178 грн, тоді як у березні 2024 року це коштувало б на 27,19% дешевше — 139,55 грн.
М'ясо (свинячі ребра) здорожчало на 13%, олія — на 61,5%, томатна паста додала в ціні 15,09%. Найбільше зросли ціни на овочі:
- картопля — на 28,9%;
- буряк — на 54,88%;
- капуста — на 342%;
- морква — на 413%.
Лише вартість цибулі майже не змінилася і навіть трохи знизилася — на 0,8%.
В яку суму обійдеться приготування котлет по-київськи
Ця страва, хоч і має французьке коріння, давно стала символом української столиці. Готується вона з курячого філе, начиняється вершковим маслом з кропом та смажиться у великій кількості олії. Більшість українців готують котлети по-київськи з таких інгредієнтів:
- вершкове масло (150 г) — 87,94 грн;
- куряче філе (500 г) — 92,74 грн;
- кріп (20 г) — 9,72 грн;
- куряче яйце (2 шт.) — 14,57 грн;
- молоко (100 мл) — 6,18 грн;
- пшеничне борошно (60 г) — 1,55 грн;
- панірувальні сухарі (150 г) — 59 грн;
- рослинна олія для фритюру (300 г) — 27,30 грн.
Таким чином, щоб приготувати 6 котлет по-київськи, українцям сьогодні доведеться витратити близько 300 грн.
Минулого року за ті ж самі продукти треба було б заплатити на 37% менше — 218,23 грн. Інгредієнти у відсотковому значенні подорожчали так:
- вершкове масло — на 62,27%;
- куряче філе — на 17,39%;
- кріп — на 25,9%;
- курячі яйця — на 23,89%;
- молоко — на 56%;
- пшеничне борошно — 13,13%;
- панірувальні сухарі — 35,14%;
- рослинна олія — 61,35%.
Українські кулінари, щоб зекономити, трохи модернізували рецепт котлет по-київськи, замінивши філе на курячий фарш. Однак зараз цей напівфабрикат коштує приблизно так само, як і філе, тож навряд чи це рішення суттєво заощадить сімейний бюджет.
Скільки грошей треба витратити, щоб приготувати деруни
З картоплі українці готують безліч страв, але деруни — найулюбленіша з них. Готуються деруни досить легко й швидко, що дуже рятує, коли часу обмаль, а треба нагодувати сім'ю чи гості вже на порозі.
До того ж для цієї страви потрібні лише базові продукти, які майже завжди є вдома:
- картопля (800 г) — 25,84 грн;
- яйця (1 шт.) — 7,28 грн;
- кріп (20 г) — 9,72 грн;
- рослинна олія (50 г) — 4,55 грн;
- цибуля ріпчаста (150 г) — 2,47 грн;
- часник (1 голівка) — 24,63 грн;
- пшеничне борошно (3 ст. ложки) — 1,94 грн.
Здорожчала ця страва за рік загалом на 21,96% — з 62,67 грн до 76,43 грн. Відтак, за 800 грамів картоплі доведеться віддати на 28,9% більше ніж у цей же період торік. Одне яйце коштує на 23,89% дорожче, головка часнику обійдеться у суму на 25,9% більшу, як порівняти з 2024 роком.
Однак в НБУ очікують, що вже у другому півріччі 2025 року інфляція почне трохи сповільнюватися, завдяки вжитим регулятором заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників.
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