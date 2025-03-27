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Гривні у тарілці: у скільки обійдуться відомі українські страви

27 березня 2025 18:05
Вікторія Ілюхіна - редактор
Борщ, котлети, деруни — скільки коштує нагодувати сім’ю українськими стравами
Борщ у тарілці. Фото: Pexels
Вікторія Ілюхіна - редактор

В Україні ціни на продукти зростають ледь не щодня, тоді як зарплати здебільшого залишаються на тому ж рівні. Тож навіть простий обід чи легка вечеря відчутно вдаряють по сімейному бюджету.

Новини.LIVE підрахували, як змінилися споживчі ціни за рік та скільки коштує приготувати вдома відомі українські страви.

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Скільки коштує приготувати український борщ вдома

Борщ — найулюбленіша страва українців, без якої не обходиться практично жоден обід. У кожної господині є свій рецепт його приготування. Хтось варить борщ з квасолею, дехто — з грибами. Щоб приготувати для невеликої родини цю страву за традиційним рецептом, знадобляться такі продукти:

  • свинячі ребра (500 г) — 97,35 грн;
  • картопля (300 г) — 9,69 грн;
  • буряк (300 г) — 8,10 грн;
  • морква (200 г) — 9,47 грн;
  • капуста (250 г) — 12,6 грн;
  • цибуля (150 г) — 2,47 грн;
  • рослинна олія (30 г) — 2,73 грн;
  • томатна паста (140 г) — 35,08 грн.
Ціни на продукти для борщу
Ціни на продукти для борщу. Фото: Новини.LIVE

Тож приготування борщу, як порахувати за даними Державної служби статистики, обійдеться майже у 178 грн, тоді як у березні 2024 року це коштувало б на 27,19% дешевше — 139,55 грн.

М'ясо (свинячі ребра) здорожчало на 13%, олія — на 61,5%, томатна паста додала в ціні 15,09%. Найбільше зросли ціни на овочі:

  • картопля — на 28,9%;
  • буряк — на 54,88%;
  • капуста — на 342%;
  • морква — на 413%.

Лише вартість цибулі майже не змінилася і навіть трохи знизилася — на 0,8%.

Вартість приготування борщу
Вартість борщу. Фото: Новини.LIVE

В яку суму обійдеться приготування котлет по-київськи

Ця страва, хоч і має французьке коріння, давно стала символом української столиці. Готується вона з курячого філе, начиняється вершковим маслом з кропом та смажиться у великій кількості олії. Більшість українців готують котлети по-київськи з таких інгредієнтів:

  • вершкове масло (150 г) — 87,94 грн;
  • куряче філе (500 г) — 92,74 грн;
  • кріп (20 г) — 9,72 грн;
  • куряче яйце (2 шт.) — 14,57 грн;
  • молоко (100 мл) — 6,18 грн;
  • пшеничне борошно (60 г) — 1,55 грн;
  • панірувальні сухарі (150 г) — 59 грн;
  • рослинна олія для фритюру (300 г) — 27,30 грн.
Ціни на продукти для котлети по-київськи
Ціни на продукти для котлети по-київськи. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, щоб приготувати 6 котлет по-київськи, українцям сьогодні доведеться витратити близько 300 грн.

Минулого року за ті ж самі продукти треба було б заплатити на 37% менше — 218,23 грн. Інгредієнти у відсотковому значенні подорожчали так:

  • вершкове масло — на 62,27%;
  • куряче філе — на 17,39%;  
  • кріп — на 25,9%;
  • курячі яйця — на 23,89%; 
  • молоко — на 56%;   
  • пшеничне борошно — 13,13%; 
  • панірувальні сухарі — 35,14%;
  • рослинна олія — 61,35%.

Українські кулінари, щоб зекономити, трохи модернізували рецепт котлет по-київськи, замінивши філе на курячий фарш. Однак зараз цей напівфабрикат коштує приблизно так само, як і філе, тож навряд чи це рішення суттєво заощадить сімейний бюджет.

Вартість котлети по-київськи
Вартість котлети по-київськи. Фото: Новини.LIVE

Скільки грошей треба витратити, щоб приготувати деруни

З картоплі українці готують безліч страв, але деруни — найулюбленіша з них. Готуються деруни досить легко й швидко, що дуже рятує, коли часу обмаль, а треба нагодувати сім'ю чи гості вже на порозі. 

До того ж для цієї страви потрібні лише базові продукти, які майже завжди є вдома:

  • картопля (800 г) — 25,84 грн;
  • яйця (1 шт.) — 7,28 грн;
  • кріп (20 г) — 9,72 грн;
  • рослинна олія (50 г) — 4,55 грн;
  • цибуля ріпчаста (150 г) — 2,47 грн;
  • часник (1 голівка) — 24,63 грн;
  • пшеничне борошно (3 ст. ложки) — 1,94 грн.
Ціни на продукти для дерунів
Ціни на продукти для дерунів. Фото: Новини.LIVE

Здорожчала ця страва за рік загалом на 21,96% — з 62,67 грн до 76,43 грн. Відтак, за 800 грамів картоплі доведеться віддати на 28,9% більше ніж у цей же період торік. Одне яйце коштує на 23,89% дорожче, головка часнику обійдеться у суму на 25,9% більшу, як порівняти з 2024 роком.

Вартість дерунів
Вартість дерунів. Фото: Новини.LIVE

Однак в НБУ очікують, що вже у другому півріччі 2025 року інфляція почне трохи сповільнюватися, завдяки вжитим регулятором заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників.

Раніше ми підрахували, як змінилися середні споживчі ціни на м'ясо в Україні за рік.

Також дізнавайтеся, що сталося з цінами на яйця в АТБ і Варусі. 

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