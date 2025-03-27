Борщ, котлети, деруни — скільки коштує нагодувати сім’ю українськими стравами

Борщ у тарілці. Фото: Pexels

В Україні ціни на продукти зростають ледь не щодня, тоді як зарплати здебільшого залишаються на тому ж рівні. Тож навіть простий обід чи легка вечеря відчутно вдаряють по сімейному бюджету.

Новини.LIVE підрахували, як змінилися споживчі ціни за рік та скільки коштує приготувати вдома відомі українські страви.

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Скільки коштує приготувати український борщ вдома

Борщ — найулюбленіша страва українців, без якої не обходиться практично жоден обід. У кожної господині є свій рецепт його приготування. Хтось варить борщ з квасолею, дехто — з грибами. Щоб приготувати для невеликої родини цю страву за традиційним рецептом, знадобляться такі продукти:

свинячі ребра (500 г) — 97,35 грн;

картопля (300 г) — 9,69 грн;

буряк (300 г) — 8,10 грн;

морква (200 г) — 9,47 грн;

капуста (250 г) — 12,6 грн;

цибуля (150 г) — 2,47 грн;

рослинна олія (30 г) — 2,73 грн;

томатна паста (140 г) — 35,08 грн.

Ціни на продукти для борщу. Фото: Новини.LIVE

Тож приготування борщу, як порахувати за даними Державної служби статистики, обійдеться майже у 178 грн, тоді як у березні 2024 року це коштувало б на 27,19% дешевше — 139,55 грн.

М'ясо (свинячі ребра) здорожчало на 13%, олія — на 61,5%, томатна паста додала в ціні 15,09%. Найбільше зросли ціни на овочі:

картопля — на 28,9%;

буряк — на 54,88%;

капуста — на 342%;

морква — на 413%.

Лише вартість цибулі майже не змінилася і навіть трохи знизилася — на 0,8%.

Вартість борщу. Фото: Новини.LIVE

В яку суму обійдеться приготування котлет по-київськи

Ця страва, хоч і має французьке коріння, давно стала символом української столиці. Готується вона з курячого філе, начиняється вершковим маслом з кропом та смажиться у великій кількості олії. Більшість українців готують котлети по-київськи з таких інгредієнтів:

вершкове масло (150 г) — 87,94 грн;

куряче філе (500 г) — 92,74 грн;

кріп (20 г) — 9,72 грн;

куряче яйце (2 шт.) — 14,57 грн;

молоко (100 мл) — 6,18 грн;

пшеничне борошно (60 г) — 1,55 грн;

панірувальні сухарі (150 г) — 59 грн;

рослинна олія для фритюру (300 г) — 27,30 грн.

Ціни на продукти для котлети по-київськи. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, щоб приготувати 6 котлет по-київськи, українцям сьогодні доведеться витратити близько 300 грн.

Минулого року за ті ж самі продукти треба було б заплатити на 37% менше — 218,23 грн. Інгредієнти у відсотковому значенні подорожчали так:

вершкове масло — на 62,27%;

куряче філе — на 17,39%;

кріп — на 25,9%;

курячі яйця — на 23,89%;

молоко — на 56%;

пшеничне борошно — 13,13%;

панірувальні сухарі — 35,14%;

рослинна олія — 61,35%.

Українські кулінари, щоб зекономити, трохи модернізували рецепт котлет по-київськи, замінивши філе на курячий фарш. Однак зараз цей напівфабрикат коштує приблизно так само, як і філе, тож навряд чи це рішення суттєво заощадить сімейний бюджет.

Вартість котлети по-київськи. Фото: Новини.LIVE

Скільки грошей треба витратити, щоб приготувати деруни

З картоплі українці готують безліч страв, але деруни — найулюбленіша з них. Готуються деруни досить легко й швидко, що дуже рятує, коли часу обмаль, а треба нагодувати сім'ю чи гості вже на порозі.

До того ж для цієї страви потрібні лише базові продукти, які майже завжди є вдома:

картопля (800 г) — 25,84 грн;

яйця (1 шт.) — 7,28 грн;

кріп (20 г) — 9,72 грн;

рослинна олія (50 г) — 4,55 грн;

цибуля ріпчаста (150 г) — 2,47 грн;

часник (1 голівка) — 24,63 грн;

пшеничне борошно (3 ст. ложки) — 1,94 грн.

Ціни на продукти для дерунів. Фото: Новини.LIVE

Здорожчала ця страва за рік загалом на 21,96% — з 62,67 грн до 76,43 грн. Відтак, за 800 грамів картоплі доведеться віддати на 28,9% більше ніж у цей же період торік. Одне яйце коштує на 23,89% дорожче, головка часнику обійдеться у суму на 25,9% більшу, як порівняти з 2024 роком.

Вартість дерунів. Фото: Новини.LIVE

Однак в НБУ очікують, що вже у другому півріччі 2025 року інфляція почне трохи сповільнюватися, завдяки вжитим регулятором заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників.

Раніше ми підрахували, як змінилися середні споживчі ціни на м'ясо в Україні за рік.

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