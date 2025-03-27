Борщ, котлеты, деруны — сколько стоит накормить семью украинскими блюдами

Борщ в тарелке. Фото: Pexels

В Украине цены на продукты растут чуть ли не ежедневно, тогда как зарплаты в основном остаются на том же уровне. Поэтому даже простой обед или легкий ужин ощутимо ударяют по семейному бюджету.

Новини.LIVE подсчитали, как изменились потребительские цены за год и сколько стоит приготовить дома известные украинские блюда.

Читайте также:

Сколько стоит приготовить украинский борщ дома

Борщ — самое любимое блюдо украинцев, без которого не обходится практически ни один обед. У каждой хозяйки есть свой рецепт его приготовления. Кто-то варит борщ с фасолью, кто-то — с грибами. Чтобы приготовить для небольшой семьи это блюдо по традиционному рецепту, понадобятся такие продукты:

свиные ребра (500 г) — 97,35 грн;

97,35 грн; картофель (300 г) — 9,69 грн;

9,69 грн; свекла (300 г) — 8,10 грн;

8,10 грн; морковь (200 г) — 9,47 грн;

9,47 грн; капуста (250 г) — 12,6 грн;

12,6 грн; лук (150 г) — 2,47 грн;

2,47 грн; растительное масло (30 г) — 2,73 грн;

2,73 грн; томатная паста (140 г) — 35,08 грн.

Цены на продукты для борща. Фото: Новини.LIVE

Поэтому приготовление борща, как посчитать по данным Государственной службы статистики, обойдется почти в 178 грн, тогда как в марте 2024 года это стоило бы на 27,19% дешевле — 139,55 грн.

Мясо (свиные ребра) подорожало на 13%, масло — на 61,5%, томатная паста прибавила в цене 15,09%. Больше всего выросли цены на овощи:

картофель — на 28,9%;

на 28,9%; свекла — на 54,88%;

на 54,88%; капуста — на 342%;

на 342%; морковь — на 413%.

Только стоимость лука почти не изменилась и даже немного снизилась — на 0,8%.

Стоимость борща. Фото: Новини.LIVE

В какую сумму обойдется приготовление котлет по-киевски

Это блюдо, хоть и имеет французские корни, давно стало символом украинской столицы. Готовится оно из куриного филе, начиняется сливочным маслом с укропом и жарится в большом количестве масла. Большинство украинцев готовят котлеты по-киевски из таких ингредиентов:

сливочное масло (150 г) — 87,94 грн;

87,94 грн; куриное филе (500 г) — 92,74 грн;

92,74 грн; укроп (20 г) — 9,72 грн;

9,72 грн; куриное яйцо (2 шт.) — 14,57 грн;

14,57 грн; молоко (100 мл) — 6,18 грн;

6,18 грн; пшеничная мука (60 г) — 1,55 грн;

1,55 грн; панировочные сухари (150 г) — 59 грн;

59 грн; растительное масло для фритюра (300 г) — 27,30 грн.

Цены на продукты для котлеты по-киевски. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, чтобы приготовить 6 котлет по-киевски, украинцам сегодня придется потратить около 300 грн.

В прошлом году за те же самые продукты надо было бы заплатить на 37% меньше — 218,23 грн. Ингредиенты в процентном значении подорожали так:

сливочное масло — на 62,27%;

на 62,27%; куриное филе — на 17,39%;

на 17,39%; укроп — на 25,9%;

на 25,9%; куриные яйца — на 23,89%;

на 23,89%; молоко — на 56%;

на 56%; пшеничная мука — 13,13%;

13,13%; панировочные сухари — 35,14%;

35,14%; растительное масло — 61,35%.

Украинские кулинары, чтобы сэкономить, немного модернизировали рецепт котлет по-киевски, заменив филе на куриный фарш. Однако сейчас этот полуфабрикат стоит примерно так же, как и филе, поэтому вряд ли это решение существенно сэкономит семейный бюджет.

Стоимость котлеты по-киевски. Фото: Новини.LIVE

Сколько денег надо потратить, чтобы приготовить деруны

Из картофеля украинцы готовят множество блюд, но деруны — самое любимое из них. Готовятся они достаточно легко и быстро, что очень спасает, когда времени мало, а надо накормить семью или гости уже на пороге.

К тому же для этого блюда нужны только базовые продукты, которые почти всегда есть дома:

картофель (800 г) — 25,84 грн;

25,84 грн; яйца (1 шт.) — 7,28 грн;

7,28 грн; укроп (20 г) — 9,72 грн;

9,72 грн; растительное масло (50 г) — 4,55 грн;

4,55 грн; лук репчатый (150 г) — 2,47 грн;

2,47 грн; чеснок (1 головка) — 24,63 грн;

24,63 грн; пшеничная мука (3 ст. ложки) — 1,94 грн.

Цены на продукты для дерунов. Фото: Новини.LIVE

Подорожало это блюдо за год в целом на 21,96% — с 62,67 грн до 76,43 грн. Следовательно, за 800 граммов картофеля придется отдать на 28,9% больше чем в этот же период в прошлом году. Одно яйцо стоит на 23,89% дороже, головка чеснока обойдется в сумму на 25,9% больше в сравнении с 2024 годом.

Стоимость дерунов. Фото: Новини.LIVE

Однако в НБУ ожидают, что уже во втором полугодии 2025 года инфляция начнет немного замедляться, благодаря принятым регулятором мерам по ужесточению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов.

Ранее мы подсчитали, как изменились средние потребительские цены на мясо в Украине за год.

Также узнавайте, что произошло с ценами на яйца в АТБ и Варусе.