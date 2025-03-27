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Гривны в тарелке: во сколько обойдутся известные украинские блюда

27 марта 2025 18:05
Виктория Илюхина - редактор
Борщ, котлеты, деруны — сколько стоит накормить семью украинскими блюдами
Борщ в тарелке. Фото: Pexels
Виктория Илюхина - редактор

В Украине цены на продукты растут чуть ли не ежедневно, тогда как зарплаты в основном остаются на том же уровне. Поэтому даже простой обед или легкий ужин ощутимо ударяют по семейному бюджету.

Новини.LIVE подсчитали, как изменились потребительские цены за год и сколько стоит приготовить дома известные украинские блюда.

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Сколько стоит приготовить украинский борщ дома

Борщ  самое любимое блюдо украинцев, без которого не обходится практически ни один обед. У каждой хозяйки есть свой рецепт его приготовления. Кто-то варит борщ с фасолью, кто-то  с грибами. Чтобы приготовить для небольшой семьи это блюдо по традиционному рецепту, понадобятся такие продукты:

  • свиные ребра (500 г)  97,35 грн;
  • картофель (300 г)  9,69 грн;
  • свекла (300 г)  8,10 грн;
  • морковь (200 г)  9,47 грн;
  • капуста (250 г)  12,6 грн;
  • лук (150 г)  2,47 грн;
  • растительное масло (30 г)  2,73 грн;
  • томатная паста (140 г)  35,08 грн.
Цены на продукты для борща
Цены на продукты для борща. Фото: Новини.LIVE

Поэтому приготовление борща, как посчитать по данным Государственной службы статистики, обойдется почти в 178 грн, тогда как в марте 2024 года это стоило бы на 27,19% дешевле  139,55 грн.

Мясо (свиные ребра) подорожало на 13%, масло  на 61,5%, томатная паста прибавила в цене 15,09%. Больше всего выросли цены на овощи:

  • картофель  на 28,9%;
  • свекла  на 54,88%;
  • капуста  на 342%;
  • морковь  на 413%.

Только стоимость лука почти не изменилась и даже немного снизилась  на 0,8%.

Стоимость борща
Стоимость борща. Фото: Новини.LIVE

В какую сумму обойдется приготовление котлет по-киевски

Это блюдо, хоть и имеет французские корни, давно стало символом украинской столицы. Готовится оно из куриного филе, начиняется сливочным маслом с укропом и жарится в большом количестве масла. Большинство украинцев готовят котлеты по-киевски из таких ингредиентов:

  • сливочное масло (150 г)  87,94 грн;
  • куриное филе (500 г)  92,74 грн;
  • укроп (20 г)  9,72 грн;
  • куриное яйцо (2 шт.)  14,57 грн;
  • молоко (100 мл)  6,18 грн;
  • пшеничная мука (60 г)  1,55 грн;
  • панировочные сухари (150 г)  59 грн;
  • растительное масло для фритюра (300 г)  27,30 грн.
Цены на продукты для котлеты по-киевски
Цены на продукты для котлеты по-киевски. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, чтобы приготовить 6 котлет по-киевски, украинцам сегодня придется потратить около 300 грн.

В прошлом году за те же самые продукты надо было бы заплатить на 37% меньше  218,23 грн. Ингредиенты в процентном значении подорожали так:

  • сливочное масло  на 62,27%;
  • куриное филе  на 17,39%;
  • укроп  на 25,9%;
  • куриные яйца  на 23,89%;
  • молоко  на 56%;
  • пшеничная мука 13,13%;
  • панировочные сухари  35,14%;
  • растительное масло  61,35%.

Украинские кулинары, чтобы сэкономить, немного модернизировали рецепт котлет по-киевски, заменив филе на куриный фарш. Однако сейчас этот полуфабрикат стоит примерно так же, как и филе, поэтому вряд ли это решение существенно сэкономит семейный бюджет.

Стоимость котлеты по-киевски
Стоимость котлеты по-киевски. Фото: Новини.LIVE

Сколько денег надо потратить, чтобы приготовить деруны

Из картофеля украинцы готовят множество блюд, но деруны  самое любимое из них. Готовятся они достаточно легко и быстро, что очень спасает, когда времени мало, а надо накормить семью или гости уже на пороге.

К тому же для этого блюда нужны только базовые продукты, которые почти всегда есть дома:

  • картофель (800 г)  25,84 грн;
  • яйца (1 шт.)  7,28 грн;
  • укроп (20 г)  9,72 грн;
  • растительное масло (50 г)  4,55 грн;
  • лук репчатый (150 г)  2,47 грн;
  • чеснок (1 головка)  24,63 грн;
  • пшеничная мука (3 ст. ложки)  1,94 грн.
Стоимость продуктов для дерунов. Фото: Новини.LIVE
Цены на продукты для дерунов. Фото: Новини.LIVE

Подорожало это блюдо за год в целом на 21,96%  с 62,67 грн до 76,43 грн. Следовательно, за 800 граммов картофеля придется отдать на 28,9% больше чем в этот же период в прошлом году. Одно яйцо стоит на 23,89% дороже, головка чеснока обойдется в сумму на 25,9% больше в сравнении с 2024 годом.

Стоимость дерунов. Фото: Новини.LIVE
Стоимость дерунов. Фото: Новини.LIVE

Однако в НБУ ожидают, что уже во втором полугодии 2025 года инфляция начнет немного замедляться, благодаря принятым регулятором мерам по ужесточению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов.

Ранее мы подсчитали, как изменились средние потребительские цены на мясо в Украине за год.

Также узнавайте, что произошло с ценами на яйца в АТБ и Варусе.

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