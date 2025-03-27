Борщ, котлеты, деруны — сколько стоит накормить семью украинскими блюдами

Гривны в тарелке: во сколько обойдутся известные украинские блюда
В Украине цены на продукты растут чуть ли не ежедневно, тогда как зарплаты в основном остаются на том же уровне. Поэтому даже простой обед или легкий ужин ощутимо ударяют по семейному бюджету.
Новини.LIVE подсчитали, как изменились потребительские цены за год и сколько стоит приготовить дома известные украинские блюда.
Сколько стоит приготовить украинский борщ дома
Борщ — самое любимое блюдо украинцев, без которого не обходится практически ни один обед. У каждой хозяйки есть свой рецепт его приготовления. Кто-то варит борщ с фасолью, кто-то — с грибами. Чтобы приготовить для небольшой семьи это блюдо по традиционному рецепту, понадобятся такие продукты:
- свиные ребра (500 г) — 97,35 грн;
- картофель (300 г) — 9,69 грн;
- свекла (300 г) — 8,10 грн;
- морковь (200 г) — 9,47 грн;
- капуста (250 г) — 12,6 грн;
- лук (150 г) — 2,47 грн;
- растительное масло (30 г) — 2,73 грн;
- томатная паста (140 г) — 35,08 грн.
Поэтому приготовление борща, как посчитать по данным Государственной службы статистики, обойдется почти в 178 грн, тогда как в марте 2024 года это стоило бы на 27,19% дешевле — 139,55 грн.
Мясо (свиные ребра) подорожало на 13%, масло — на 61,5%, томатная паста прибавила в цене 15,09%. Больше всего выросли цены на овощи:
- картофель — на 28,9%;
- свекла — на 54,88%;
- капуста — на 342%;
- морковь — на 413%.
Только стоимость лука почти не изменилась и даже немного снизилась — на 0,8%.
В какую сумму обойдется приготовление котлет по-киевски
Это блюдо, хоть и имеет французские корни, давно стало символом украинской столицы. Готовится оно из куриного филе, начиняется сливочным маслом с укропом и жарится в большом количестве масла. Большинство украинцев готовят котлеты по-киевски из таких ингредиентов:
- сливочное масло (150 г) — 87,94 грн;
- куриное филе (500 г) — 92,74 грн;
- укроп (20 г) — 9,72 грн;
- куриное яйцо (2 шт.) — 14,57 грн;
- молоко (100 мл) — 6,18 грн;
- пшеничная мука (60 г) — 1,55 грн;
- панировочные сухари (150 г) — 59 грн;
- растительное масло для фритюра (300 г) — 27,30 грн.
Таким образом, чтобы приготовить 6 котлет по-киевски, украинцам сегодня придется потратить около 300 грн.
В прошлом году за те же самые продукты надо было бы заплатить на 37% меньше — 218,23 грн. Ингредиенты в процентном значении подорожали так:
- сливочное масло — на 62,27%;
- куриное филе — на 17,39%;
- укроп — на 25,9%;
- куриные яйца — на 23,89%;
- молоко — на 56%;
- пшеничная мука —13,13%;
- панировочные сухари — 35,14%;
- растительное масло — 61,35%.
Украинские кулинары, чтобы сэкономить, немного модернизировали рецепт котлет по-киевски, заменив филе на куриный фарш. Однако сейчас этот полуфабрикат стоит примерно так же, как и филе, поэтому вряд ли это решение существенно сэкономит семейный бюджет.
Сколько денег надо потратить, чтобы приготовить деруны
Из картофеля украинцы готовят множество блюд, но деруны — самое любимое из них. Готовятся они достаточно легко и быстро, что очень спасает, когда времени мало, а надо накормить семью или гости уже на пороге.
К тому же для этого блюда нужны только базовые продукты, которые почти всегда есть дома:
- картофель (800 г) — 25,84 грн;
- яйца (1 шт.) — 7,28 грн;
- укроп (20 г) — 9,72 грн;
- растительное масло (50 г) — 4,55 грн;
- лук репчатый (150 г) — 2,47 грн;
- чеснок (1 головка) — 24,63 грн;
- пшеничная мука (3 ст. ложки) — 1,94 грн.
Подорожало это блюдо за год в целом на 21,96% — с 62,67 грн до 76,43 грн. Следовательно, за 800 граммов картофеля придется отдать на 28,9% больше чем в этот же период в прошлом году. Одно яйцо стоит на 23,89% дороже, головка чеснока обойдется в сумму на 25,9% больше в сравнении с 2024 годом.
Однако в НБУ ожидают, что уже во втором полугодии 2025 года инфляция начнет немного замедляться, благодаря принятым регулятором мерам по ужесточению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов.
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