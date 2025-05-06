Заготівля дров — чи можна рубати сухостій в лісосмугах вашого населеного пункту

Зрізані стовбури дерев. Фото: Pexels

Хоча опалювальний сезон закінчився, деякі українці можуть почати готувати дрова на наступну зиму. Це не позбавлено сенсу, адже в теплу пору року вартість сировини зазвичай знижується. Ще вигідніший варіант — самостійно заготовити дрова. Але перш ніж іти з сокирою до найближчої посадки, варто розібратись, чи можна займатись рубкою сухостою в зелених зонах поблизу населених пунктів.

Про те, чи можуть українці забирати на дрова сухостій та повалені дерева в посадках поблизу їх домівок, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи дозволено заготівлю дров у лісосмугах

Згідно з Лісовим кодексом України, зокрема статтею 69, будь-яке використання ресурсів лісу на певній ділянці можливе лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного або лісового квитка. Водночас стаття 66 цього ж кодексу надає громадянам право вільно перебувати в лісах, що перебувають у державній, комунальній чи, за згодою власника, приватній власності. Також дозволено безплатно і без спеціального дозволу збирати:

квіти;

ягоди;

гриби;

рослини;

інші дикорослі природні ресурси для особистих потреб.

Отже, ресурси лісу можна використовувати або в межах загального, або спеціального користування. Перший варіант передбачає можливість безоплатного збору дикорослої флори та грибів для власного споживання. А спеціальне користування стосується заготівлі деревини, яка дозволена лише постійним лісокористувачам і лише за наявності відповідного дозволу.

Чому не можна рубати сухостій та повалені дерева на дрова

Повалені дерева, сухі гілки та мертва деревина також є частиною державних лісових ресурсів. Їх збір без дозволу — це порушення закону, яке може призвести до штрафів і навіть кримінальної відповідальності за статтею 185 Кримінального кодексу України.

Окрім того, лісгоспи не мають права дозволяти людям самостійно збирати дрова без документів. Це небезпечно і порушує закон. Фахівці наголошують, що перебуваючи в лісі — варто дотримуватися правил безпеки та поважати природу.

До того ж мертва деревина важлива для екосистеми. Вона забезпечує середовище для багатьох живих організмів, сприяє утворенню ґрунту та підтримує природний баланс. У країнах ЄС навіть зобов’язують залишати мертву деревину в лісі, щоб зберігати біорізноманіття.

Отже, у 2025 році збирати дрова у лісі самостійно заборонено. Якщо ви потребуєте деревини для опалення — зверніться до лісгоспу або використовуйте для заготівлі дерева, які ростуть на вашій земельній ділянці.

Раніше ми писали, що багато хто, саджаючи дерева у своєму дворі або на дачній ділянці, вважає, що може обирати місце на власний розсуд. Проте існують встановлені норми, а їхнє недотримання може призвести до суперечок із сусідами, особливо якщо дерево опиниться надто близько до межі з іншою територією.

Також ми розповідали, що дрова залишаються популярним і доступним варіантом обігріву для багатьох українських родин, зокрема в сільській місцевості та невеликих населених пунктах. Заготівля деревини власними силами дозволяє зменшити витрати на опалення. Та слід пам’ятати: вирубувати дерева можна не скрізь — є ділянки, де це категорично заборонено законом.