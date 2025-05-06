Заготовка дров — можно ли рубить сухостой в лесополосах вашего населенного пункта

Срезанные стволы деревьев. Фото: Pexels

Хотя отопительный сезон закончился, некоторые украинцы могут начать готовить дрова на следующую зиму. Это не лишено смысла, ведь в теплое время года стоимость сырья обычно снижается. Еще более выгодный вариант — самостоятельно заготовить дрова. Но прежде чем идти с топором к ближайшей посадке, стоит разобраться, можно ли заниматься рубкой сухостоя в зеленых зонах вблизи населенных пунктов.

О том, могут ли украинцы забирать на дрова сухостой и поваленные деревья в посадках вблизи их домов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Разрешена ли заготовка дров в лесополосах

Согласно Лесному кодексу Украины, в частности статье 69, любое использование ресурсов леса на определенном участке возможно только при наличии специального разрешения — лесорубного или лесного билета. Вместе с тем статья 66 этого же кодекса предоставляет гражданам право свободно находиться в лесах, находящихся в государственной, коммунальной или, с согласия собственника, частной собственности. Также разрешено бесплатно и без специального разрешения собирать:

цветы;

ягоды;

грибы;

растения;

другие дикорастущие природные ресурсы для личных нужд.

Итак, ресурсы леса можно использовать или в пределах общего, или специального пользования. Первый вариант предусматривает возможность бесплатного сбора дикорастущей флоры и грибов для собственного потребления. А специальное пользование касается заготовки древесины, которая разрешена только постоянным лесопользователям и только при наличии соответствующего разрешения.

Почему нельзя рубить сухостой и поваленные деревья на дрова

Поваленные деревья, сухие ветки и мертвая древесина также являются частью государственных лесных ресурсов. Их сбор без разрешения — это нарушение закона, которое может привести к штрафам и даже уголовной ответственности по статье 185 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, лесхозы не имеют права позволять людям самостоятельно собирать дрова без документов. Это опасно и нарушает закон. Специалисты отмечают, что находясь в лесу — следует соблюдать правила безопасности и уважать природу.

К тому же мертвая древесина важна для экосистемы. Она обеспечивает среду для многих живых организмов, способствует образованию почвы и поддерживает естественный баланс. В странах ЕС даже обязывают оставлять мертвую древесину в лесу, чтобы сохранять биоразнообразие.

Итак, в 2025 году собирать дрова в лесу самостоятельно запрещено. Если вы нуждаетесь в древесине для отопления — обратитесь в лесхоз или используйте для заготовки деревья, которые растут на вашем земельном участке.

Ранее мы писали, что многие, сажая деревья в своем дворе или на дачном участке, считают, что могут выбирать место по своему усмотрению. Однако существуют установленные нормы, а их несоблюдение может привести к спорам с соседями, особенно если дерево окажется слишком близко к границе с другой территорией.

Также мы рассказывали, что дрова остаются популярным и доступным вариантом обогрева для многих украинских семей, в частности в сельской местности и небольших населенных пунктах. Заготовка древесины собственными силами позволяет уменьшить расходы на отопление. Но следует помнить: вырубать деревья можно не везде — есть участки, где это категорически запрещено законом.