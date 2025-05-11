Необережне поводження з рослинами — на скільки та за що можуть оштрафувати українців у 2025 році

Червона книга лежить на столі. Фото: УНІАН

Відпочинок на природі — це доволі розповсюджене заняття серед українців в теплу пору року. Однак, перебуваючи в лісі чи біля річки, слід поводити себе відповідально, аби не нашкодити рослинам. Особливо обачними потрібно бути любителям польових квітів, адже багато з них занесено до Червоної книги і їх пошкодження карається штрафами. А тому власноруч зібраний букетик може обійтись дорожче, ніж ті, що продаються в магазинах.

Про те, який штраф можуть отримати українці за необережне поводження з рослинами занесеними до Червоної книги України у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Червона книга України нараховує понад 800 рослин, які перебувають під загрозою зникнення та захищаються державою. Їх знищення чи незаконний продаж карається за законом. Такі дії тягнуть за собою штрафи та конфіскацію рослин.

Згідно із Законом України "Про Червону книгу" та статтями 88-1 і 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, заборонено самовільно збирати та продавати первоцвіти й інші рослини, що перебувають під загрозою зникнення.

Варто зауважити, що заборона стосується не лише диких квітів, зібраних у природі, а й тих, що були вирощені штучно. За незаконну купівлю або продаж таких рослин передбачено штраф від 1 700 до 3 655 гривень. Також можуть конфіскувати самі рослини. Окремо карається й знищення природного середовища, де ростуть ці види. За такі порушення:

громадянам загрожує штраф від 340 до 510 грн,

посадовим особам загрожує штраф від 510 до 850 грн.

І в цьому випадку теж можливе вилучення незаконно зібраних рослин. Тож краще не чіпати квіти, кущі та дерева, які ви не знаєте. Це не лише допоможе зберегти розмаїття рослинного світу України, а й захистить ваш гаманець від можливих штрафів.

Раніше ми писали, що весна та літо — це сезони, коли все більше українців надають перевагу відпочинку на свіжому повітрі. Одним із найулюбленіших занять біля водойм або в лісовій місцевості залишається приготування шашликів. Утім, подібні дії іноді можуть призвести до значних фінансових втрат.

Також ми розповідали, що кемпінг, риболовля, приготування шашликів або звичайні прогулянки — це види активного дозвілля, які, попри війну, залишаються надзвичайно популярними серед населення України. Проте такий відпочинок вимагає дотримання певних правил, адже за окремі дії можна отримати серйозні штрафи.