Неосторожное обращение с растениями — на сколько и за что могут оштрафовать украинцев в 2025 году

Красная книга лежит на столе. Фото: УНИАН

Отдых на природе — это довольно распространенное занятие среди украинцев в теплое время года. Однако, находясь в лесу или у реки, следует вести себя ответственно, чтобы не навредить растениям. Особенно осмотрительными нужно быть любителям полевых цветов, ведь многие из них занесены в Красную книгу и их повреждение карается штрафами. Поэтому собственноручно собранный букетик может обойтись дороже, чем те, что продаются в магазинах.

О том, какой штраф могут получить украинцы за неосторожное обращение с растениями, занесенными в Красную книгу Украины в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Красная книга Украины насчитывает более 800 растений, которые находятся под угрозой исчезновения и защищаются государством. Их уничтожение или незаконная продажа карается по закону. Такие действия влекут за собой штрафы и конфискацию растений.

Согласно Закону Украины "О Красной книге" и статьям 88-1 и 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях, запрещено самовольно собирать и продавать первоцветы и другие растения, находящиеся под угрозой исчезновения.

Стоит заметить, что запрет касается не только диких цветов, собранных в природе, но и тех, которые были выращены искусственно. За незаконную покупку или продажу таких растений предусмотрен штраф от 1 700 до 3 655 гривен. Также могут конфисковать сами растения. Отдельно наказывается и уничтожение природной среды, где растут эти виды. За такие нарушения:

гражданам грозит штраф от 340 до 510 грн,

должностным лицам грозит штраф от 510 до 850 грн.

И в этом случае тоже возможно изъятие незаконно собранных растений. Поэтому лучше не трогать цветы, кусты и деревья, которые вы не знаете. Это не только поможет сохранить разнообразие растительного мира Украины, но и защитит ваш кошелек от возможных штрафов.

Ранее мы писали, что весна и лето — это сезоны, когда все больше украинцев предпочитают отдых на свежем воздухе. Одним из самых любимых занятий возле водоемов или в лесной местности остается приготовление шашлыков. Впрочем, подобные действия иногда могут привести к значительным финансовым потерям.

Также мы рассказывали, что кемпинг, рыбалка, приготовление шашлыков или обычные прогулки — это виды активного досуга, которые, несмотря на войну, остаются чрезвычайно популярными среди населения Украины. Однако такой отдых требует соблюдения определенных правил, ведь за некоторые действия можно получить серьезные штрафы.