Цей одяг не для всіх — який образ обернеться майже у 7 тис. грн штрафу

Чоловік тримає гроші. Фото: Unsplash

Через війну в Україні багато людей на вулиці носять військову форму, і це вже не викликає здивування. Проте важливо знати, що камуфляж мають право носити лише вповноважені особи. Одягати його без законних підстав заборонено, а порушникам виписують чималі штрафи.

Про те, яка відповідальність передбачена за носіння військової форми цивільними особами у 2025 році, зазначається в статті 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Реклама

Читайте також:

Яке покарання загрожує за порушення

У 2025 році за незаконне носіння військової форми передбачено штрафи. Якщо людину вперше спіймають у формі без права її носити, можуть зробити усне зауваження або накласти штраф від 2 550 до 3 400 гривень, а також вилучити одяг.

При повторному порушенні протягом року сума штрафу зростає — від 3 400 до 6 800 гривень. У деяких випадках можуть призначити громадські роботи тривалістю від 30 до 40 годин. Також є штрафи й за незаконне використання державних нагород:

купівля, продаж або обмін — штраф 850–1 700 грн із конфіскацією;

виготовлення чи продаж — 1 700–3 400 грн;

повторне порушення — штраф подвоюється.

Поліція має право перевіряти документи в осіб у формі та складати адмінпротоколи.

Хто має право носити військову форму

Закон дозволяє носити форму лише певним категоріям громадян України:

резервістам;

учасникам навчальних зборів;

чинним військовослужбовцям;

курсантам і ліцеїстам профільних закладів;

звільненим з армії, які офіційно отримали право носити форму.

Раніше ми писали, що діти військових, які мають статус учасника бойових дій, отримують від держави різноманітні соціальні переваги. Серед них — пільгові умови для здобуття освіти, можливість безплатного оздоровлення та відпочинку.

Також ми розповідали, що громадяни зі статусом УБД користуються низкою пільг, які передбачають повну або часткову компенсацію вартості деяких послуг. Однією з основних переваг є право на безплатний проїзд.