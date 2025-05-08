Эта одежда не для всех — какой образ обернется почти в 7 тыс. грн штрафа

Мужчина держит деньги. Фото: Unsplash

Из-за войны в Украине многие люди на улице носят военную форму, и это уже не вызывает удивления.

Однако важно знать, что камуфляж вправе носить только уполномоченные лица. Одевать его без законных оснований запрещено, а нарушителям выписывают немалые штрафы.

О том, какая ответственность предусмотрена за ношение военной формы гражданскими лицами в 2025 году, отмечается в статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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В 2025 году за незаконное ношение военной формы предусмотрены штрафы. Если человека впервые поймают в форме без права ее носить, могут сделать устное замечание или наложить штраф от 2 550 до 3 400 гривен, а также изъять одежду.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа возрастает — от 3 400 до 6 800 гривен. В некоторых случаях могут назначить общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов. Также есть штрафы и за незаконное использование государственных наград:

покупка, продажа или обмен — штраф 850-1 700 грн с конфискацией;

изготовление или продажа — 1 700-3 400 грн;

повторное нарушение — штраф удваивается.

Полиция имеет право проверять документы у лиц в форме и составлять админпротоколы.

Кто имеет право носить военную форму

Закон позволяет носить форму только определенным категориям граждан Украины:

резервистам;

участникам учебных сборов;

действующим военнослужащим;

курсантам и лицеистам профильных заведений;

уволенным из армии, которые официально получили право носить форму.

Ранее мы писали, что дети военных, которые имеют статус участника боевых действий, получают от государства различные социальные преимущества. Среди них — льготные условия для получения образования, возможность бесплатного оздоровления и отдыха.

Также мы рассказывали, что граждане со статусом УБД пользуются рядом льгот, которые предусматривают полную или частичную компенсацию стоимости некоторых услуг. Одним из основных преимуществ является право на бесплатный проезд.