Эта одежда не для всех — какой образ обернется почти в 7 тыс. грн штрафа

Штраф до 6 800 грн — за какую одежду могут наказать в 2025 году
Из-за войны в Украине многие люди на улице носят военную форму, и это уже не вызывает удивления.
Однако важно знать, что камуфляж вправе носить только уполномоченные лица. Одевать его без законных оснований запрещено, а нарушителям выписывают немалые штрафы.
О том, какая ответственность предусмотрена за ношение военной формы гражданскими лицами в 2025 году, отмечается в статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Какое наказание грозит за нарушение
В 2025 году за незаконное ношение военной формы предусмотрены штрафы. Если человека впервые поймают в форме без права ее носить, могут сделать устное замечание или наложить штраф от 2 550 до 3 400 гривен, а также изъять одежду.
При повторном нарушении в течение года сумма штрафа возрастает — от 3 400 до 6 800 гривен. В некоторых случаях могут назначить общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов. Также есть штрафы и за незаконное использование государственных наград:
- покупка, продажа или обмен — штраф 850-1 700 грн с конфискацией;
- изготовление или продажа — 1 700-3 400 грн;
- повторное нарушение — штраф удваивается.
Полиция имеет право проверять документы у лиц в форме и составлять админпротоколы.
Кто имеет право носить военную форму
Закон позволяет носить форму только определенным категориям граждан Украины:
- резервистам;
- участникам учебных сборов;
- действующим военнослужащим;
- курсантам и лицеистам профильных заведений;
- уволенным из армии, которые официально получили право носить форму.
Ранее мы писали, что дети военных, которые имеют статус участника боевых действий, получают от государства различные социальные преимущества. Среди них — льготные условия для получения образования, возможность бесплатного оздоровления и отдыха.
Также мы рассказывали, что граждане со статусом УБД пользуются рядом льгот, которые предусматривают полную или частичную компенсацию стоимости некоторых услуг. Одним из основных преимуществ является право на бесплатный проезд.
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