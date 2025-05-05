Безплатний проїзд для УБД у 2025 — в якому транспорті пільга не завжди працює

Військовий на вокзалі. Фото: УНІАН

Громадяни зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на низку пільг, зокрема знижки або повністю безоплатне користування певними послугами. Серед ключових привілеїв — можливість безплатного проїзду як у межах міста, так і між населеними пунктами. Однак пільга працює не завжди.

Про те, коли учасникам бойових дій потрібно оплачувати проїзд на рівні з іншими пасажирами, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Яким транспортом УБД можуть користуватись безплатно

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на безплатний проїзд різними видами транспорту. Це гарантовано Законом України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту". Водночас у деяких випадках оплата може все ж знадобитися — варто знати, де саме.

Власники посвідчення УБД мають право безоплатно користуватися всіма видами міського громадського транспорту, зокрема:

сільським транспортом загального користування;

приміськими залізничним та водним транспортом;

автобусами, тролейбусами, трамваями, метрополітеном;

автобусами приміських та міжміських маршрутів (включаючи внутрішньорайонні та міжобласні).

Окрім цього, раз на два роки учасники бойових дій можуть здійснити безплатну поїздку в обидва кінці міжміським транспортом — поїздом, літаком, автобусом або водним транспортом. Як альтернатива, пільговик може раз на рік придбати квиток на аналогічний маршрут зі знижкою 50%.

Де можуть вимагати оплату

У деяких випадках, попри наявність посвідчення, учасників бойових дій можуть попросити оплатити проїзд. Це може статися, якщо кількість міжміських подорожей перевищує ліміт, встановлений законом. Тобто:

якщо пільговик за останні два роки здійснив безплатну поїздку в обидва кінці міжміським транспортом;

якщо УБД за останній рік вже купував квитки з 50% знижкою на міжміський транспорт.

Що робити у випадку відмови в пільговому проїзді

Якщо учасникам бойових дій безпідставно відмовляють в пільговому проїзді, захисникам радить діяти за наступним алгоритмом:

З’ясуйте повну назву перевізника, його контактні дані, а також запишіть ПІБ водія. Не забудьте зафіксувати номер автобуса чи маршрутки, дату, час події та напрямок маршруту. Зазвичай необхідна інформація про перевізника знаходиться поблизу місця водія. Якщо ви все ж вирішите продовжити поїздку, оплатіть її самостійно, але обов’язково збережіть квиток — він може знадобитися як доказ. Наступним кроком слід зателефонувати до компанії-перевізника і розповісти про інцидент. Можливо, питання вдасться вирішити без залучення інших органів.

Якщо телефонний дзвінок не дасть результату, українцям рекомендують скласти письмову скаргу у трьох примірниках — до місцевого самоврядування, прокуратури та Укртрансбезпеки. До заяви потрібно додати копію посвідчення УБД та копію придбаного квитка, якщо вам довелось його купувати.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, яким виповнилося 60 років, можуть користуватися правом на безплатний проїзд у громадському транспорті. Водночас слід враховувати, що ця пільга не поширюється на всі види транспорту.

Також ми розповідали, що військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, а також членів їхніх родин — передбачено скасування пільг, компенсацій та інших гарантій. Відповідний законопроєкт уже підтримала Верховна Рада України.