Бесплатный проезд для УБД в 2025 — в каком транспорте льгота не всегда работает

Военный на вокзале. Фото: УНИАН

Граждане со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на ряд льгот, в частности скидки или полностью бесплатное пользование определенными услугами. Среди ключевых привилегий — возможность бесплатного проезда как в пределах города, так и между населенными пунктами. Однако льгота работает не всегда.

О том, когда участникам боевых действий нужно оплачивать проезд наравне с другими пассажирами, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Каким транспортом УБД могут пользоваться бесплатно

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на бесплатный проезд различными видами транспорта. Это гарантировано Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". В то же время в некоторых случаях оплата может все же понадобиться — стоит знать, где именно.

Владельцы удостоверения УБД имеют право бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта, в частности:

сельским транспортом общего пользования;

пригородным железнодорожным и водным транспортом;

автобусами, троллейбусами, трамваями, метрополитеном;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов (включая внутрирайонные и межобластные).

Кроме этого, раз в два года участники боевых действий могут осуществить бесплатную поездку в оба конца междугородним транспортом — поездом, самолетом, автобусом или водным транспортом. В качестве альтернативы, льготник может раз в год приобрести билет на аналогичный маршрут со скидкой 50%.

Где могут требовать оплату

В некоторых случаях, несмотря на наличие удостоверения, участников боевых действий могут попросить оплатить проезд. Это может произойти, если количество междугородних путешествий превышает лимит, установленный законом. То есть:

если льготник за последние два года совершил бесплатную поездку в оба конца междугородним транспортом;

если УБД за последний год уже покупал билеты с 50% скидкой на междугородний транспорт.

Что делать в случае отказа в льготном проезде

Если участникам боевых действий безосновательно отказывают в льготном проезде, защитникам советует действовать по следующему алгоритму:

Выясните полное название перевозчика, его контактные данные, а также запишите ФИО водителя. Не забудьте зафиксировать номер автобуса или маршрутки, дату, время события и направление маршрута. Обычно необходимая информация о перевозчике находится вблизи места водителя. Если вы все же решите продолжить поездку, оплатите ее самостоятельно, но обязательно сохраните билет — он может понадобиться в качестве доказательства. Следующим шагом следует позвонить в компанию-перевозчика и рассказать об инциденте. Возможно, вопрос удастся решить без привлечения других органов.

Если телефонный звонок не даст результата, украинцам рекомендуют составить письменную жалобу в трех экземплярах — в местное самоуправление, прокуратуру и Укртрансбезопасность. К заявлению нужно приложить копию удостоверения УБД и копию приобретенного билета, если вам пришлось его покупать.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, которым исполнилось 60 лет, могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время следует учитывать, что эта льгота не распространяется на все виды транспорта.

Также мы рассказывали, что военнослужащих, самовольно оставивших место службы или совершивших дезертирство, а также членов их семей — предусмотрена отмена льгот, компенсаций и других гарантий. Соответствующий законопроект уже поддержала Верховная Рада Украины.