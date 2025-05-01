Деякі УБД не зможуть отримувати пільги та виплати — кого стосується

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які самовільно залишили службу або дезертували, а також члени їхніх сімей втратять право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені законом. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України.

Новини.LIVE розповідають про нові правила для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт від 15.04.2025 №13177 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби окремими категоріями військовослужбовців під час дії воєнного стану" у сесійній залі 30 квітня 2025 року підтримало 282 народних обранці.

Реклама

Як йдеться на сайті ВР, цим документом встановлюються правові гарантії та механізми повернення військовослужбовців до виконання військового обов’язку, а також скасовується інститут призупинення військової служби для осіб, які самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертували під час дії воєнного стану.

Що зміниться для УБД, які самовільно залишили службу

Документ передбачає такі нововведення:

Реклама

Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили та не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану. Військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не зможуть користуватися пільгами. Термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, а також не враховується при нарахуванні надбавки за вислугу років і пенсії. Впродовж цього періоду виплати та забезпечення не надаються. Дія спрощеного механізму добровільного повернення до служби подовжується до 30 серпня 2025 року. Військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження.

З моменту повернення до військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Раніше ми розповідали про усі види пільг, які передбачені законодавством для учасників бойових дій.

Реклама

Також дізнавайтеся, якими пільгами можуть скористатися діти військовослужбовців зі статусом УБД.

Реклама