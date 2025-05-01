Некоторые УБД не смогут получать льготы и выплаты — кого касается

Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Военнослужащие, которые самовольно оставили службу или дезертировали, а также члены их семей потеряют право на льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законом. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.

Новини.LIVE рассказывают о новых правилах для военнослужащих, совершивших СЗЧ.

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Законопроект от 15.04.2025 №13177 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы отдельными категориями военнослужащих во время действия военного положения" в сессионном зале 30 апреля 2025 года поддержали 282 народных избранника.

Как говорится на сайте ВР, этим документом устанавливаются правовые гарантии и механизмы возвращения военнослужащих к выполнению воинского долга, а также отменяется институт приостановления военной службы для лиц, самовольно оставивших воинские части, места службы или дезертировавших во время действия военного положения.

Что изменится для УБД, самовольно оставивших службу

Документ предусматривает следующие нововведения:

Во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, которые оставили и не вернулись до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения. Военнослужащий которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно оставил службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В это время члены его семьи также не смогут пользоваться льготами. Срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, а также не учитывается при начислении надбавки за выслугу лет и пенсии. В течение этого периода выплаты и обеспечения не предоставляются. Действие упрощенного механизма добровольного возвращения к службе продлевается до 30 августа 2025 года. Военнослужащие, которые вернулись, могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства.

С момента возвращения к военной службе таким военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

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