Штрафи у травні — де українцям заборонено смажити шашлики

М'ясо смажиться на мангалі. Фото: Pexels

Весна та літо — це пори року, коли українці все частіше віддають перевагу дозвіллю на природі. Одним з улюблених занять біля водойм або у лісі залишається приготування шашликів. Однак інколи подібні дії можуть обернутися чималими штрафами.

Про те, яка відповідальність передбачена за недотримання правил під час смаження м’яса на вогні у травні 2025, зазначається в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

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Категорично забороняється розпалювати багаття в лісах і лісосмугах — незалежно від сезону. Це обмеження стосується як мангалів, так і будь-яких інших пристроїв для готування їжі на відкритому полум’ї. Також шашлики заборонено смажити:

Поблизу водойм — не ближче ніж за 30 метрів від води. На природоохоронних територіях — таких як заповідники, національні парки, заказники тощо. У районах із підвищеним ризиком пожежі — це можуть бути сільськогосподарські угіддя, торф’яники або військові зони. У межах міста — зокрема у дворах, на дитячих майданчиках, у скверах і парках, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць.

На скільки можуть оштрафувати українців

Відповідно до статті 152 КУпАП, порушення правил благоустрою територій населених пунктів тягне за собою штраф від 340 до 1 360 гривень. А згідно зі статтею 77 цього ж кодексу, за залишення на землі непогашених сірників, недопалків, промаслених ганчірок чи випалювання сухої трави передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 1 530 до 4 590 гривень.

Перш ніж влаштувати пікнік із шашликами, важливо з’ясувати, чи дозволено це в обраній місцевості. Дотримання правил не тільки збереже ваш гаманець, а й убезпечить довкілля від потенційних пожеж.

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