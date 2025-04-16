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Краще не ризикувати — що загрожує любителям риби в Україні

16 квітня 2025 12:40
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Риба може дорого обійтись — які штрафи загрожують українцям у 2025
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Щороку під час нересту в Україні вводяться спеціальні обмеження на вилов риби — це робиться задля збереження водної фауни та відновлення природного балансу. У цей період діє низка правил: сезонні заборони, обмеження на вилов окремих видів риб та суворі норми добового улову.

Про те, який штраф можуть отримати любителі риби у 2025 році, зазначається в Правилах любительського рибальства.

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З метою захисту екосистеми законодавством дозволено ловити не більше трьох кілограмів риби одного виду на день. Також дозволяється зловити одну велику трофейну рибину — наприклад, сома, довжина якого має бути не меншою ніж 60–80 сантиметрів. 

Під час нересту дозволено рибалити лише з берега, використовуючи одну вудку з двома гачками або спінінг з однією приманкою. Коли заборонений період минає, кількість дозволених гачків збільшується до семи. Це допомагає контролювати вилов і запобігає виснаженню рибних запасів. Варто зазначити, що є деякі види риб, вилов яких не регламентується, зокрема:

  • ротан;
  • тюлька;
  • синька;
  • сонячний окунь.

Крім того, встановлена допустима межа для прилову — риби, яка не досягає мінімального розміру. Вона не повинна перевищувати 10% від загальної ваги улову. 

За вилов якої риби загрожують найбільші штрафи

З 1 квітня до 30 травня у річках та їхніх притоках діють обмеження на риболовлю. На водоймах стоячого типу — озерах, водосховищах і затоках — заборона триватиме до 19 червня. За порушення правил риболовлі у період нересту передбачено суттєві штрафи. Наприклад:

  • за ляща — 1 649 грн;
  • за окуня — 3 162 грн;
  • за судака — 3 587 грн;
  • за сома — 5 117 грн.

Крім нерестового сезону, риболовля обмежується і в холодний період — з 1 листопада до моменту відкриття сезону. Дати можуть змінюватися залежно від регіону. Також існують спеціальні заборони, як-от повна заборона на вилов щуки з 15 лютого до 31 березня.

Недотримання правил може призвести не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності. Наприклад, за вилов щуки у заборонений період доведеться заплатити 3 468 грн штрафу. За кожного незаконно виловленого рака передбачено штраф у 3 332 грн — до 30 червня їхній вилов повністю заборонений.

Раніше ми писали, що з квітня в більшості рибних водойм України стартує заборона на вилов риби через нерест. Це потрібно для захисту рибних ресурсів, адже в цей час риба найбільш вразлива. 

Також ми розповідали, що часто спадкоємці стикаються з проблемою, коли разом із будинком у спадок переходить незаконно встановлене газове обладнання. В такій ситуації новий власник може отримати чималий штраф.

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