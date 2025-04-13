Нерухомість у спадок — який штраф можна отримати через майно у 2025

Чоловік тримає гроші. Фото: Unsplash

Деякі українці стикаються з ситуацією, коли отримавши у спадок будинок виявляється, що попередній власник самовільно встановив газове обладнання в ньому. Це супроводжується втручанням у газову систему без погодження з оператором і невідповідністю технічної документації. За такі порушення спадкоємець може отримати чималий штраф.

Про те, який штраф загрожує українцям, які самовільно замінили газове обладнання у своєму домі, пояснили фахівці консультаційного центру для населення "ГазПравда".

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Хто відповідальний за заміну газового обладнання

Відповідно до Цивільного кодексу України, правонаступник не лише отримує майно, а й бере на себе зобов’язання і відповідальність за дії попереднього власника. Тобто, якщо є порушення, відповідати доведеться саме тому, хто нині є власником житла.

Якщо ви отримали у спадок таку нерухомість, необхідно звернутися до вашого оператора газорозподільної мережі (ГРМ). Але слід бути готовим до того, що процес легалізації обладнання може бути складним.

Якщо після звернення оператор виявить порушення, спершу вам відключать газ. Відновити подачу можна лише після внесення змін до технічної документації. Існує два шляхи:

Ескіз — якщо нове обладнання таке саме за призначенням, потужністю та системою відведення продуктів згорання. Нові технічні умови — якщо обладнання змінилося суттєво. Це довше і дорожче.

У деяких випадках справа не обмежується лише витратами на документацію. За деякі порушення можна отримати значний штраф.

Які штрафи загрожують українцям

Якщо виявлять незаконне підключення, яке перевищує можливості встановленого лічильника, вам можуть донарахувати великі обсяги "необлікованого" газу. При цьому враховується 70% граничного обсягу споживання, передбаченого нормативами для населення з урахуванням усіх газових приладів.

Фахівці ГазПравди підрахували, що за опалювальний період для будинку площею 100 м², де мешкає двоє людей і встановлено газову плиту та котел, штраф може сягати близько 54,3 тис. грн. Щоб не мати проблем, насамперед потрібно легалізувати встановлене обладнання:

оновити проєктну документацію;

за потреби — замінити лічильник.

Остаточне рішення щодо типу лічильника ухвалює метролог газової служби. Що залежить від низки факторів: фактичної потужності котла, встановленого лічильника, обсягів споживання газу тощо.

Навіть пройшовши ці процедури можна отримати штраф. Остаточне рішення приймає інспектор оператора ГРМ після огляду на місці. Однак відкладаючи розв'язання проблем з газовим обладнанням, ви лише погіршує ситуацію — чим довше зволікати з оформленням, тим більші можуть бути штрафи.

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