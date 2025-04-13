Договір довічного утримання — що це та коли він кращий за заповіт

Жінка доглядає за бабусею. Фото: Pexels

Більшість українців вважають, що заповіт — це найкращий спосіб розпорядитись своїм майном на випадок смерті, але це не завжди так. Наприклад, договір довічного утримання може бути корисний громадянам, які в старості потребують постійного стороннього догляду.

Про те, що таке договір довічного утримання та чому інколи він може бути кращим за заповіт, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Згідно з Цивільним кодексом України, договір довічного утримання дозволяє передати майно іншій особі в обмін на догляд та утримання на все життя. Цей документ підходить людям похилого віку, які потребують постійної допомоги.

Головна перевага — отримання необхідного догляду. Крім того, відчужувач може контролювати виконання зобов'язань набувачем і розірвати договір у разі порушення умов.

Проте є й ризики. Після укладення договору майно переходить у власність набувача, а відчужувач втрачає право на нього. У разі конфлікту довести неналежний догляд може бути складно.

Заповіт дозволяє людині залишатися власником майна до своєї смерті та зберігати контроль над ним. Заповідач може будь-коли змінювати або скасувати заповіт. Але є й ризики:

заповіт може бути оскаржений родичами, що може призвести до судових спорів;

особа, якій обіцяна спадщина, не має зобов'язань перед заповідачем, тому він може залишитися без допомоги в старості.

Що вибрати українцям у 2025 році

Якщо ви не потребуєте догляду, хочете зберігати контроль над майном і маєте конкретного спадкоємця, то краще обрати заповіт. Однак, якщо ж вам потрібен догляд і підтримка, і ви хочете юридично зобов'язати когось піклуватися про вас, договір довічного утримання стане кращим варіантом.

Обираючи між цими двома документами, важливо враховувати ваші потреби в догляді та підтримці, а також рівень довіри до людини, якій ви передаєте майно чи обіцяєте спадщину.

Раніше ми писали, що процес розподілу спадщини залежить від кількох факторів. Попри важливість волі спадкодавця, закон захищає інтереси найбільш вразливих членів родини, зокрема дітей.

Також ми розповідали, що при оформленні спадщини українці можуть зустрітися з різними юридичними моментами. Наприклад, існують активи, які заборонено передавати у спадок, а тому перед прийняттям варто ретельно все перевірити.