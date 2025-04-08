Майно все одно доведеться ділитись — хто має обов'язкову частку в спадщині

Чоловік похилого віку підписує документ. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє кожному самостійно вирішувати, кому залишити своє майно після смерті — для цього складається заповіт. Однак не все так просто. Навіть якщо спадкодавець вирішив не залишати спадщину рідним, деякі особи все одно мають гарантоване законом право на свою частку.

Про те, хто не залишиться ні з чим, навіть якщо заповіт складено не на їхню користь, пояснили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Хто має гарантовану частку в спадщині

Йдеться про так звану обов’язкову частку у спадщині. За Цивільним кодексом України, її мають право отримати:

малолітні та неповнолітні діти;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатні батьки спадкодавця;

непрацездатний чоловік або дружина.

Ці особи, незалежно від змісту заповіту, мають право на половину тієї частки, яку отримали б за законом, якби документ взагалі не було складено. Право на обов’язкову частку виникає в день відкриття спадщини та не потребує згоди інших спадкоємців. Якщо інші спадкоємці не згодні з видачею такої частки — можуть оскаржити це у суді.

Варто також розуміти, що це право особисте — його не можна передати іншим або успадкувати. Але людина може відмовитися від своєї частки — для цього потрібно звернутися до нотаріуса і письмово підтвердити, що вона ознайомлена з умовами заповіту та не має претензій.

Чи потрібно приймати обов'язкову частку спадщини

Якщо людина, яка має право на обов’язкову частку, проживала зі спадкодавцем на момент його смерті та не відмовилася від майна, то вона вважається такою, що прийняла спадщину автоматично. Якщо ж сумісного проживання не було і не подано заяву про прийняття спадщини — вважається, що така особа від неї відмовилась.

У складних випадках, коли права на обов’язкову частку було порушено, суд може визнати вже видане свідоцтво про спадщину недійсним у певній частині. А також — зменшити розмір обов’язкової частки, якщо стосунки між спадкодавцем і спадкоємцем були складними.

Однак буває й так, що навіть людину з правом на обов’язкову частку можна усунути від спадкування. Тож навіть якщо вас не згадали у заповіті — це ще не означає, що ви не маєте права на спадщину. Але і позбавити вас її повністю теж можливо — якщо є законні підстави для цього.

Раніше ми писали, що заповіт — це документ, де людина визначає, кому і як має перейти її майно після смерті. Хоча цей документ не є обов'язковим, але якщо бажаєте, щоб спадщина дісталася певній людині, необхідно звернутися до нотаріуса.

Також ми розповідали, що процес оформлення спадщини має свої юридичні тонкощі. Наприклад, разом із майном можуть бути передані й борги померлого. Також є активи, що не підлягають спадкуванню.