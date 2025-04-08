Имущество все равно придется делиться — кто имеет обязательную долю в наследстве

Пожилой мужчина подписывает документ. Фото: Freepik

Украинское законодательство позволяет каждому самостоятельно решать, кому оставить свое имущество после смерти — для этого составляется завещание. Однако не все так просто. Даже если наследодатель решил не оставлять наследство родным, некоторые лица все равно имеют гарантированное законом право на свою долю.

О том, кто не останется ни с чем, даже если завещание составлено не в их пользу, объяснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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Кто имеет гарантированную долю в наследстве

Речь идет о так называемой обязательной доле в наследстве. По Гражданскому кодексу Украины, ее имеют право получить:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные родители наследодателя;

нетрудоспособный муж или жена.

Эти лица, независимо от содержания завещания, имеют право на половину той доли, которую получили бы по закону, если бы документ вообще не был составлен. Право на обязательную долю возникает в день открытия наследства и не требует согласия других наследников. Если другие наследники не согласны с выдачей такой доли — могут обжаловать это в суде.

Стоит также понимать, что это право личное — его нельзя передать другим или унаследовать. Но человек может отказаться от своей доли — для этого нужно обратиться к нотариусу и письменно подтвердить, что он ознакомлен с условиями завещания и не имеет претензий.

Нужно ли принимать обязательную долю наследства

Если человек, который имеет право на обязательную долю, проживал с наследодателем на момент его смерти и не отказался от имущества, то он считается принявшим наследство автоматически. Если же совместного проживания не было и не подано заявление о принятии наследства — считается, что такое лицо от него отказалось.

В сложных случаях, когда права на обязательную долю были нарушены, суд может признать уже выданное свидетельство о наследстве недействительным в определенной части. А также — уменьшить размер обязательной доли, если отношения между наследодателем и наследником были сложными.

Однако бывает и так, что даже человека с правом на обязательную долю можно отстранить от наследования. Поэтому даже если вас не упомянули в завещании — это еще не значит, что вы не имеете права на наследство. Но и лишить вас его полностью тоже возможно — если есть законные основания для этого.

Ранее мы писали, что завещание — это документ, где человек определяет, кому и как должно перейти его имущество после смерти. Хотя этот документ не является обязательным, но если желаете, чтобы наследство досталось определенному человеку, необходимо обратиться к нотариусу.

Также мы рассказывали, что процесс оформления наследства имеет свои юридические тонкости. Например, вместе с имуществом могут быть переданы и долги умершего. Также есть активы, которые не подлежат наследованию.