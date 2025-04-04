Спадщина в Україні — що може трапитись з майном, якщо немає заповіту

Цивільний кодекс України. Фото: УНІАН

Заповіт — це документ, в якому людина вказує, як хоче розподілити своє майно після смерті. Документ не є обов'язковим, але якщо є бажання, щоб спадщина дісталася конкретній людині, потрібно звернутися до нотаріуса для його складання.

Про те, що може трапитись, якщо людина не залишила по собі заповіт, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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Заповіт складається письмово та нотаріально засвідчується. Якщо не дотримано цієї вимоги (наприклад, заповіт написано в простій письмовій формі або усно), він вважається недійсним. Якщо спадкування здійснюється за заповітом, майно переходить до осіб, зазначених у ньому. Це можуть бути як родичі, так і інші особи, організації чи держава.

Якщо заповіт не був складений або спадкоємці за заповітом відмовилися від спадщини, спадкування здійснюється за законом. У цьому випадку майно передається особам, які мають право на спадкування, згідно із законодавчо визначеною черговістю. Підставами для спадкування за законом є:

шлюб;

родинні стосунки;

усиновлення або перебування на утриманні спадкодавця протягом не менше п’яти років до його смерті.

Кому дістанеться майно без заповіту

Згідно з Цивільним кодексом України, існує п’ять черг спадкоємців за законом:

Перша черга — діти спадкодавця, його батьки та переживше подружжя. Друга черга — рідні брат і сестра, а також бабусі та дідусі (як з боку батька, так і з боку матері). Третя черга — рідні дядько та тітка. Четверта черга — особи, які проживали з померлим в одній сім'ї не менше п’яти років до його смерті. П’ята черга — утриманці спадкодавця, які не є членами його сім’ї, а також інші родичі до шостого ступеня споріднення.

Черговість спадкування можна змінити, уклавши договір з нотаріусом за участю спадкоємців, однак цей документ не може порушувати прав тих, хто не брав участь у його підписанні.

Людина, яка є спадкоємцем нижчих черг, може за рішенням суду претендувати на спадщину разом із спадкоємцями вищої черги. Це допускається, якщо особа протягом тривалого часу доглядала за спадкодавцем, матеріально його підтримувала або надавала іншу допомогу, коли той перебував у безпорадному стані через похилий вік, хворобу або каліцтво.

Можливість відмовитися від спадкування за законом також існує. Відмова може бути як на користь іншого спадкоємця, так і без конкретного отримувача. У разі відмови частка у спадщині переходить до інших спадкоємців тієї ж черги в рівних долях.

Раніше ми писали, що оформлення спадщини на нерухомість — це не надто простий юридичний процес. Потрібно зібрати необхідні документи та пройти кілька етапів, щоб офіційно стати власником майна.

Також ми розповідали, що деякі громадяни можуть втратити право на спадщину, навіть якщо вони були зазначені в заповіті чи входять до першої черги спадкоємців за законом. Це може статися, якщо їхні дії щодо померлого були недоброчесними. У такому випадку їхня частка буде розподілена серед інших претендентів на спадок.