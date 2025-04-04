Наследство в Украине — что может случиться с имуществом, если нет завещания

Гражданский кодекс Украины. Фото: УНИАН

Завещание — это документ, в котором человек указывает, как хочет распределить свое имущество после смерти. Документ не является обязательным, но если есть желание, чтобы наследство досталось конкретному человеку, нужно обратиться к нотариусу для его составления.

О том, что может случиться, если человек не оставил после себя завещание, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

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Завещание составляется письменно и нотариально заверяется. Если не соблюдено это требование (например, завещание написано в простой письменной форме или устно), оно считается недействительным. Если наследование осуществляется по завещанию, имущество переходит к лицам, указанным в нем. Это могут быть как родственники, так и другие лица, организации или государство.

Если завещание не было составлено или наследники по завещанию отказались от наследства, наследование осуществляется по закону. В этом случае имущество передается лицам, имеющим право на наследование, согласно законодательно определенной очередности. Основаниями для наследования по закону являются:

брак;

родственные отношения;

усыновление или пребывание на иждивении наследодателя в течение не менее пяти лет до его смерти.

Кому достанется имущество без завещания

Согласно Гражданскому кодексу Украины, существует пять очередей наследников по закону:

Первая очередь — дети наследодателя, его родители и пережившие супруги. Вторая очередь — родные брат и сестра, а также бабушки и дедушки (как со стороны отца, так и со стороны матери). Третья очередь — родные дядя и тетя. Четвертая очередь — лица, проживавшие с умершим в одной семье не менее пяти лет до его смерти. Пятая очередь — иждивенцы наследодателя, которые не являются членами его семьи, а также другие родственники до шестой степени родства.

Очередность наследования можно изменить, заключив договор с нотариусом при участии наследников, однако этот документ не может нарушать прав тех, кто не участвовал в его подписании.

Человек, который является наследником низших очередей, может по решению суда претендовать на наследство вместе с наследниками высшей очереди. Это допускается, если лицо в течение длительного времени ухаживало за наследодателем, материально его поддерживало или оказывало другую помощь, когда тот находился в беспомощном состоянии из-за преклонного возраста, болезни или увечья.

Возможность отказаться от наследования по закону также существует. Отказ может быть как в пользу другого наследника, так и без конкретного получателя. В случае отказа доля в наследстве переходит к другим наследникам той же очереди в равных долях.

Ранее мы писали, что оформление наследства на недвижимость — это не слишком простой юридический процесс. Нужно собрать необходимые документы и пройти несколько этапов, чтобы официально стать владельцем имущества.

Также мы рассказывали, что некоторые граждане могут потерять право на наследство, даже если они были указаны в завещании или входят в первую очередь наследников по закону. Это может произойти, если их действия в отношении умершего были недобросовестными. В таком случае их доля будет распределена среди других претендентов на наследство.