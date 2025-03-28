Оформлення спадщини в Україні — яку частку утримує держава у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Передача майна у спадок або в дар в Україні підлягає оподаткуванню, незалежно від того, чи це нерухомість, автомобіль чи інше майно. Сума податку залежить від ступеня родинних зв’язків між померлим і спадкоємцем.

Про те, яку частку спадщини утримує держава у 2025 році, зазначається в Податковому кодексі України.

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У пункті 174.1 Податкового кодексу зазначено п’ять категорій об’єктів спадщини, які підлягають оподаткуванню. Законодавство встановлює три рівні ставок оподаткування, що залежать від ступеня родинних зв’язків між спадкодавцем і спадкоємцем:

0% ПДФО застосовується, якщо майно успадковують найближчі родичі, зокрема:

Батьки, чоловік або дружина, рідні або усиновлені діти. Особи з інвалідністю I групи, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти з інвалідністю.

5% ПДФО + 5% військового збору стягується, якщо спадкоємець не належить до найближчих родичів спадкодавця.

стягується, якщо спадкоємець не належить до найближчих родичів спадкодавця. 18% ПДФО + 5% військового збору передбачено у випадках, коли спадкоємець є нерезидентом або коли спадкодавець мав статус нерезидента. Визначення ставки базується на положеннях статті 167 Податкового кодексу України.

Хто повинен подбати про сплату податків

Відповідальними за сплату податку виступають спадкоємці. Отримане майно, якщо воно підлягає оподаткуванню, має бути включене до загального річного доходу, який зазначається в податковій декларації. Сплата податкових зобов’язань здійснюється відповідно до розрахунків, зазначених у декларації.

Якщо спадкоємець є нерезидентом, то податок необхідно сплатити до моменту нотаріального оформлення права власності на спадщину. Декларацію не потрібно подавати тим, хто отримав спадщину за нульовою ставкою. Оподаткування подарованого майна відбувається за тими ж правилами, що й оподаткування спадщини.

Раніше ми писали, що хоча цивільний шлюб залишається доволі поширеним явищем в Україні, багато людей не до кінця усвідомлюють свої права та обов’язки в такому форматі стосунків. Дехто помилково вважає, що без офіційного укладання шлюбу такі відносини не мають жодних правових наслідків.

Також ми розповідали, що не варто дивуватися, якщо у спадковому розпорядженні відсутні певні родичі. Людина, яка складає заповіт, має повне право самостійно визначати спадкоємців.