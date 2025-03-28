Оформление наследства в Украине — какую долю удерживает государство в 2025

Человек держит деньги. Фото: Unsplash

Передача имущества по наследству или в дар в Украине подлежит налогообложению, независимо от того, недвижимость ли это, автомобиль или другое имущество. Сумма налога зависит от степени родственных связей между умершим и наследником.

О том, какую долю наследства удерживает государство в 2025 году, отмечается в Налоговом кодексе Украины.

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В пункте 174.1 Налогового кодекса указано пять категорий объектов наследства, которые подлежат налогообложению. Законодательство устанавливает три уровня ставок налогообложения, зависящих от степени родственных связей между наследодателем и наследником:

0% НДФЛ применяется, если имущество наследуют ближайшие родственники, в частности:

Родители, муж или жена, родные или усыновленные дети. Лица с инвалидностью I группы, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также дети с инвалидностью.

5% НДФЛ + 5% военного сбора взимается, если наследник не относится к ближайшим родственникам наследодателя.

взимается, если наследник не относится к ближайшим родственникам наследодателя. 18% НДФЛ + 5% военного сбора предусмотрено в случаях, когда наследник является нерезидентом или когда наследодатель имел статус нерезидента. Определение ставки базируется на положениях статьи 167 Налогового кодекса Украины.

Кто должен позаботиться об уплате налогов

Ответственными за уплату налога выступают наследники. Полученное имущество, если оно подлежит налогообложению, должно быть включено в общий годовой доход, который указывается в налоговой декларации. Уплата налоговых обязательств осуществляется в соответствии с расчетами, указанными в декларации.

Если наследник является нерезидентом, то налог необходимо уплатить до момента нотариального оформления права собственности на наследство. Декларацию не нужно подавать тем, кто получил наследство по нулевой ставке. Налогообложение подаренного имущества происходит по тем же правилам, что и налогообложение наследства.

Ранее мы писали, что хотя гражданский брак остается довольно распространенным явлением в Украине, многие люди не до конца осознают свои права и обязанности в таком формате отношений. Некоторые ошибочно считают, что без официального заключения брака такие отношения не имеют никаких правовых последствий.

Также мы рассказывали, что не стоит удивляться, если в наследственном распоряжении отсутствуют определенные родственники. Человек, который составляет завещание, имеет полное право самостоятельно определять наследников.