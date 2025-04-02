Заповіт не завжди працює — хто може втратити спадщину у 2025

Люди спілкуються з юристом. Фото: Pexels

Деякі українці можуть втратити право на спадщину, навіть якщо їх було вказано в заповіті або вони належать до першої черги спадкоємців за законом. Так відбувається, коли їхні дії щодо спадкодавця були недоброчесними. В такому разі їхню частку перерозподілять між іншими претендентами на майно.

Про те, хто може втратити спадщину у 2025 році, навіть якщо людину вказано в заповіті, пояснюється у ст. 1224 Цивільного кодексу України.

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Хто не може претендувати на спадщину

Згідно з українським законодавством, існує низка підстав, за яких спадкоємці можуть бути усунені від права на спадкування як за заповітом, так і за законом. Однак визнання людини негідним спадкоємцем можливе виключно на підставі судового рішення. У 2025 році право на спадщину втрачають:

Особи, які перешкоджали складанню чи зміні заповіту

Якщо людина змушувала спадкодавця написати або змінити заповіт, приховувала його чи створювала фіктивний документ, вона може бути визнана негідним спадкоємцем у судовому порядку.

Особи, які ухилялися від обов’язку утримання спадкодавця

Якщо спадкоємець мав законний обов’язок допомагати спадкодавцеві (наприклад, виплачувати аліменти), але цього не робив, він може бути усунений від спадщини за рішенням суду.

Батьки, позбавлені батьківських прав

Якщо батьки були позбавлені прав щодо померлої дитини і не відновили їх до моменту відкриття спадщини, вони не можуть претендувати на спадок. Проте сама дитина має право спадкувати майно своїх батьків, навіть якщо ті були позбавлені прав.

Особи, які перебували у недійсному шлюбі

Якщо шлюб був визнаний недійсним, чоловік або дружина не можуть претендувати на спадок. Суд може визнати шлюб недійсним навіть після смерті одного з подружжя, якщо для цього є підстави. Однак це правило не застосовується, якщо людина не знала про обставини, які робили шлюб незаконним.

Особи, які вчинили злочин проти спадкодавця

Якщо хтось навмисно позбавив життя спадкодавця чи інших спадкоємців або вчинив замах на їхнє життя, він втрачає право на спадщину.

Виняток — якщо спадкодавець знав про вчинений злочин і все ж залишив цю людину у своєму заповіті. Такі дії мають бути підтверджені судовим вироком. Випадкове заподіяння смерті не позбавляє спадкового права.

Визнати особу негідним спадкоємцем можна тільки через суд. Для цього зацікавлені особи (інші спадкоємці, опікуни чи представники громади) повинні подати позов і надати докази.

Хто ще може втратити спадщину у 2025 році

Не варто також забувати про термін, протягом якого потрібно прийняти спадщину. Для цього спадкоємець має звернутися до нотаріуса з відповідною заявою. Термін подачі — 6 місяців із дня смерті спадкодавця або з дня, коли його офіційно оголосили померлим.

Це стосується як випадків спадкування за законом, так і за заповітом. Якщо цей строк пропустити, доведеться звертатися до суду для відновлення прав на спадщину, що не завжди гарантує позитивне рішення.

Раніше ми писали, що нерідко у заповіті може бути не зазначено когось із найближчих родичів. Людина, яка складає заповіт, має повне право самостійно визначати, кому передати своє майно.

Також ми розповідали, що в Україні передача майна у спадок або як подарунок підлягає оподаткуванню, незалежно від того, чи йдеться про нерухомість, транспортний засіб чи інші цінності. Розмір податку визначається на підставі ступеня спорідненості між людьми.