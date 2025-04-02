Завещание не всегда работает — кто может потерять наследство в 2025

Люди общаются с юристом. Фото: Pexels

Некоторые украинцы могут потерять право на наследство, даже если они были указаны в завещании или относятся к первой очереди наследников по закону. Так происходит когда их действия в отношении наследодателя были недобросовестными. В таком случае их долю перераспределят между другими претендентами на имущество.

О том, кто может потерять наследство в 2025 году, даже если человек указан в завещании, объясняется в ст. 1224 Гражданского кодекса Украины.

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Кто не может претендовать на наследство

Согласно украинскому законодательству, существует ряд оснований, при которых наследники могут быть отстранены от права на наследование как по завещанию, так и по закону. Однако признание человека недостойным наследником возможно исключительно на основании судебного решения. В 2025 году право на наследство теряют:

Лица, которые препятствовали составлению или изменению завещания

Если человек заставлял наследодателя написать или изменить завещание, скрывал его или создавал фиктивный документ, он может быть признан недостойным наследником в судебном порядке.

Лица, которые уклонялись от обязанности содержания наследодателя

Если наследник имел законную обязанность помогать наследодателю (например, выплачивать алименты), но этого не делал, он может быть отстранен от наследства по решению суда.

Родители, лишенные родительских прав

Если родители были лишены прав в отношении умершего ребенка и не восстановили их к моменту открытия наследства, они не могут претендовать на наследство. Однако сам ребенок имеет право наследовать имущество своих родителей, даже если те были лишены прав.

Лица, которые находились в недействительном браке

Если брак был признан недействительным, муж или жена не могут претендовать на наследство. Суд может признать брак недействительным даже после смерти одного из супругов, если для этого есть основания. Однако это правило не применяется, если человек не знал об обстоятельствах, которые делали брак незаконным.

Лица, совершившие преступление против наследодателя

Если кто-то намеренно лишил жизни наследодателя или других наследников, или совершил покушение на их жизнь, он теряет право на наследство.

Исключение — если наследодатель знал о совершенном преступлении и все же оставил этого человека в своем завещании. Такие действия должны быть подтверждены судебным приговором. Случайное причинение смерти не лишает наследственного права.

Признать лицо недостойным наследником можно только через суд. Для этого заинтересованные лица (другие наследники, опекуны или представители общины) должны подать иск и предоставить доказательства.

Кто еще может потерять наследство в 2025 году

Не стоит также забывать о сроке, в течение которого нужно принять наследство. Для этого наследник должен обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Срок подачи — 6 месяцев со дня смерти наследодателя или со дня, когда его официально объявили умершим.

Это касается как случаев наследования по закону, так и по завещанию. Если этот срок пропустить, придется обращаться в суд для восстановления прав на наследство, что не всегда гарантирует положительное решение.

Ранее мы писали, что нередко в завещании может быть не указан кто-то из ближайших родственников. Человек, который составляет завещание, имеет полное право самостоятельно определять, кому передать свое имущество.

Также мы рассказывали, что в Украине передача имущества по наследству или в качестве подарка подлежит налогообложению, независимо от того, идет ли речь о недвижимости, транспортном средстве или других ценностях. Размер налога определяется на основании степени родства между людьми.