Спадщина в Україні — якими активами не вдасться розпорядитись, склавши заповіт

Чоловік підписує документ. Фото: Pexels

Оформлюючи спадщину, українці можуть зіткнутися з різноманітними юридичними нюансами. Наприклад, разом із майном спадкоємці можуть отримати й борги померлого. Окрім того, деякі активи людини взагалі заборонено залишати у спадок. Тому перш ніж приймати майно, варто все ретельно перевірити.

Про те, яким майном не зможуть розпорядитись українці навіть склавши заповіт, перелічено в Цивільному кодексі України.

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Що заборонено залишати у спадок у 2025 році

Згідно зі статтею 1219 Цивільного кодексу України, існує перелік прав та обов’язків, які не підлягають спадкуванню. До спадщини не включаються ті права та обов’язки, які мають тісний особистий зв’язок зі спадкодавцем. Зокрема:

право на компенсацію за шкоду здоров’ю або травми;

право на аліменти, пенсію чи інші соціальні виплати;

окремі зобов’язання і права як кредитора чи боржника — у передбачених законом випадках;

особисті немайнові права, які стосуються лише самої людини (наприклад, право на ім’я або авторство);

право бути учасником товариства чи членом громадського об’єднання (якщо інше не прописано у документах).

Хто може втратити всю спадщину у 2025 році

Деякі українці взагалі можуть втратити свою долю в спадковому майні. Для позбавлення права на спадщину існує кілька підстав, це випадки коли:

шлюб подружжя визнано недійсним;

громадяни заважали складанню заповіту;

українців позбавили батьківських прав і ті не були поновлені до моменту смерті спадкодавця;

людина свідомо вчинила замах на життя спадкодавця чи інших спадкоємців, або ж відмовилась піклуватися про спадкодавця у разі його безпорадності.

Крім того, суд може позбавити права на спадщину осіб, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця або намагаються отримати спадок шляхом зловживань чи обману, зокрема — шляхом незаконного претендування на обов’язкову частку.

Раніше ми писали, що заповіт — це письмове волевиявлення людини, в якому вона визначає, кому саме має перейти її майно після смерті. Хоча складання цього документа не є обов’язковим, його варто оформити у нотаріуса, якщо потрібно передати спадок конкретній особі.

Також ми розповідали, що в українських реаліях під поняттям "цивільний шлюб" зазвичай розуміють спільне проживання жінки та чоловіка без офіційного оформлення стосунків у державному органі РАЦС. Такий формат стосунків має низку нюансів, які варто враховувати парам.