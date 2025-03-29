Цивільний шлюб — скільки років потрібно жити разом, щоб ділити майно

Люди спілкуються з адвокатом. Фото: Pexels

Деякі пари довгий час проживають разом, але не узаконюють свої відносини. За цей час цивільне подружжя може придбати певне майно, яке в разі розриву стосунків потрібно буде ділити.

Про те, скільки років потрібно прожити в цивільному шлюбі для поділу майна, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Скільки повинен тривати цивільний шлюб для поділу майна

В Україні під терміном "цивільний шлюб" зазвичай мають на увазі спільне проживання чоловіка та жінки без офіційної реєстрації шлюбу в РАЦСі. Цей вид союзу має свої особливості, які слід враховувати українцям.

Законодавством не передбачено терміну, протягом якого потрібно проживати в цивільному шлюбі для поділу майна. Однак певні нюанси все ж є. Згідно із Сімейним кодексом України, майно, яке набувається під час проживання у цивільних відносинах, вважається спільною сумісною власністю, якщо інше не передбачено письмовою угодою.

Це означає, що майно, яке купується чи набувається під час спільного проживання, стає спільною власністю, навіть якщо все зареєстровано на ім'я одного з партнерів. У випадку розірвання стосунків кожен з пари має право на половину майна, здобутого в спільному шлюбі.

Ця частка може бути зменшена в судовому порядку, якщо для цього будуть поважні підстави. Наприклад, коли один з партнерів не виконував своїх фінансових зобов'язань, використовував сімейні кошти для власних потреб або навмисно завдавав шкоди спільному майну.

Є також категорії майна, яке не підлягає поділу і залишається власністю конкретної особи, незалежно від тривалості спільного проживання:

особисті речі, нагороди, премії;

майно, придбане за особисті кошти;

житло, приватизоване на одну з осіб;

власність, набута до початку стосунків;

майно, отримане у спадок чи як подарунок;

компенсація за втрату майна чи моральну шкоду.

Коли тривалість цивільного шлюбу має значення

Якщо цивільна пара вирішить розійтись, кількість років спільного проживання ніяк не вплине поділ набутого ними майна. Однак, якщо один з партнерів загине, тривалість цивільного шлюбу матиме значення.

Щоб претендувати на спадщину, цивільному партнеру необхідно підтвердити факт спільного проживання протягом щонайменше 5 років до відкриття спадкової справи. При цьому людина перебуватиме в четвертій черзі спадкоємців, поряд з вітчимом, мачухою та іншими родичами.

Раніше ми писали, що, хоча цивільний шлюб популярний, багато українців не повністю усвідомлюють свої права та обов’язки в таких стосунках. Деякі вважають, що без офіційної реєстрації немає юридичних наслідків, але це не так.

Також ми розповідали, що фінансові зобов’язання можуть стати важким тягарем, особливо при розлученні. Часто виникають суперечки щодо поділу боргів, накопичених під час шлюбу. Тож важливо знати, які зобов’язання залишаться лише за одним ыз партнерів.