Гражданский брак — сколько лет нужно жить вместе, чтобы делить имущество

Люди общаются с адвокатом. Фото: Pexels

Некоторые пары долгое время проживают вместе, но не узаконивают свои отношения. За это время гражданские супруги могут приобрести определенное имущество, которое в случае разрыва отношений нужно будет делить.

О том, сколько лет нужно прожить в гражданском браке для раздела имущества, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько должен длиться гражданский брак для раздела имущества

В Украине под термином "гражданский брак" обычно подразумевают совместное проживание мужчины и женщины без официальной регистрации брака в ЗАГСе. Этот вид союза имеет свои особенности, которые следует учитывать украинцам.

Законодательством не предусмотрено срока, в течение которого нужно проживать в гражданском браке для раздела имущества. Однако определенные нюансы все же есть. Согласно Семейному кодексу Украины, имущество, которое приобретается во время проживания в гражданских отношениях, считается общей совместной собственностью, если иное не предусмотрено письменным соглашением.

Это означает, что имущество, которое приобретается во время совместного проживания, становится общей собственностью, даже если все зарегистрировано на имя одного из партнеров. В случае расторжения отношений каждый из пары имеет право на половину имущества, приобретенного в совместном браке.

Эта доля может быть уменьшена в судебном порядке, если для этого будут уважительные основания. Например, когда один из партнеров не выполнял своих финансовых обязательств, использовал семейные средства для собственных нужд или намеренно наносил ущерб общему имуществу.

Есть также категории имущества, которое не подлежит разделу и остается собственностью конкретного лица, независимо от длительности совместного проживания:

личные вещи, награды, премии;

имущество, приобретенное за личные средства;

жилье, приватизированное на одно из лиц;

собственность, приобретенная до начала отношений;

имущество, полученное в наследство или в качестве подарка;

компенсация за утрату имущества или моральный ущерб.

Когда продолжительность гражданского брака имеет значение

Если гражданская пара решит разойтись, количество лет совместного проживания никак не повлияет на раздел приобретенного ими имущества. Однако, если один из партнеров погибнет, продолжительность гражданского брака будет иметь значение.

Чтобы претендовать на наследство, гражданскому партнеру необходимо подтвердить факт совместного проживания в течение не менее 5 лет до открытия наследственного дела. При этом человек будет находиться в четвертой очереди наследников, наряду с отчимом, мачехой и другими родственниками.

Ранее мы писали, что хотя гражданский брак популярен, многие украинцы не полностью осознают свои права и обязанности в таких отношениях. Некоторые считают, что без официальной регистрации нет юридических последствий, но это не так.

Также мы рассказывали, что финансовые обязательства могут стать тяжелым бременем, особенно при разводе. Часто возникают споры о разделе долгов, накопленных во время брака. Поэтому важно знать, какие обязательства останутся только за одним из партнеров.