Наследство в Украине — какими активами не удастся распорядиться, составив завещание

Мужчина подписывает документ. Фото: Pexels

Оформляя наследство, украинцы могут столкнуться с различными юридическими нюансами. Например, вместе с имуществом наследники могут получить и долги умершего. Кроме того, некоторые активы человека вообще запрещено оставлять в наследство. Поэтому прежде чем принимать имущество, стоит все тщательно проверить.

О том, каким имуществом не смогут распорядиться украинцы даже составив завещание, перечислено в Гражданском кодексе Украины.

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Что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

Согласно статье 1219 Гражданского кодекса Украины, существует перечень прав и обязанностей, которые не подлежат наследованию. В наследство не включаются те права и обязанности, которые имеют тесную личную связь с наследодателем. В частности:

право на компенсацию за вред здоровью или травмы;

право на алименты, пенсию или другие социальные выплаты;

отдельные обязательства и права как кредитора или должника - в предусмотренных законом случаях;

личные неимущественные права, которые касаются только самого человека (например, право на имя или авторство);

право быть участником общества или членом общественного объединения (если иное не прописано в документах).

Кто может потерять все наследство в 2025 году

Некоторые украинцы вообще могут потерять свою долю в наследственном имуществе. Для лишения права на наследство существует несколько оснований, это случаи когда:

брак супругов признан недействительным;

граждане мешали составлению завещания;

украинцев лишили родительских прав и те не были возобновлены до момента смерти наследодателя;

человек сознательно совершил покушение на жизнь наследодателя или других наследников, или же отказался заботиться о наследодателе в случае его беспомощности.

Кроме того, суд может лишить права на наследство лиц, которые уклонялись от обязанности содержать наследодателя или пытаются получить наследство путем злоупотреблений или обмана, в частности — путем незаконного претендования на обязательную долю.

Ранее мы писали, что завещание — это письменное волеизъявление человека, в котором он определяет, кому именно должно перейти его имущество после смерти. Хотя составление этого документа не является обязательным, его стоит оформить у нотариуса, если нужно передать наследство конкретному лицу.

Также мы рассказывали, что в украинских реалиях под понятием "гражданский брак" обычно понимают совместное проживание женщины и мужчины без официального оформления отношений в государственном органе ЗАГС. Такой формат отношений имеет ряд нюансов, которые следует учитывать парам.