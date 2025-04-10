Родинні зв'язки — на що має право позашлюбна дитина у 2025

Хлопчик підняв руки. Фото: Pexels

Процедура розподілу спадщини залежить від низки обставин. Попри те, що ключовим є волевиявлення спадкодавця, законодавство передбачає спеціальні механізми для забезпечення інтересів найбільш вразливих членів родини.

Про те, на що має право позашлюбна дитина у 2025 році, розповіли у відео на YouTube-каналі "nakaz.family".

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Чи може позашлюбна дитина успадкувати майно

Дитина, яка народилася поза шлюбом, має право успадкувати майно свого біологічного батька, якщо цей факт було офіційно підтверджено. Закон не ділить дітей на "шлюбних" і "позашлюбних". Якщо встановлено факт батьківства, така дитина має такі ж права на спадщину, як і нащадки народжені у шлюбі.

Вони можуть бути спадкоємцями як за заповітом, так і за законом, а також мають право на обов’язкову частку спадщини нарівні з іншими дітьми спадкодавця.

Як відрізняється процес спадкування для дітей

У спадкових питаннях навіть ще не народжена дитина вважається потенційним спадкоємцем. Якщо вона була зачата за життя спадкодавця і народилася живою після його смерті — дитина також вважається спадкоємцем. Це правило стосується як дітей у шлюбі, так і позашлюбних.

Оскільки неповнолітні діти не можуть повноцінно реалізовувати свої спадкові права, закон гарантує їм додатковий захист. Серед таких гарантій:

право на гарантовану обов’язкову частку спадкового майна;

особливий порядок для прийняття або відмови від спадщини;

нагляд за процедурою спадкування з боку органів опіки та піклування.

Що таке обов'язкова частка у спадщині та хто має право на неї

Діти спадкодавця, які є малолітніми чи неповнолітніми, мають безумовне право на обов’язкову частку, навіть якщо про них не згадано у заповіті. Розмір цієї частки — 50% від того, що вони отримали б за відсутності заповіту.

Законодавство України передбачає два типи спадкування — за законом і за заповітом. Обов’язкова частка — це особлива категорія спадкування, яка формально належить до спадкування за законом, проте реалізується при наявності заповіту. Всі положення щодо обов’язкової частки описані в главі 85 Цивільного кодексу України.

Якщо ж заповіт не був складений, був скасований самим спадкодавцем або визнаний судом недійсним, право на обов’язкову частку автоматично не виникає. Таке право виникає лише за умови, що:

людина не згадана у заповіті;

у заповіті її позбавлено права спадкування або передбачена частка менша за мінімально гарантовану.

Право на обов’язкову частку мають лише ті, хто входить до числа спадкоємців за законом. Якщо людина втрачає цей статус, вона автоматично втрачає й право на обов’язкову частку. Те саме стосується громадян, яких визнано негідними спадкоємцями згідно з частиною шостою статті 1224 Цивільного кодексу України.

Раніше ми писали, що оформлення спадщини в Україні може супроводжуватись складнощами. Разом із майном спадкоємці нерідко отримують і борги покійного. До того ж не все належне людині можна передати у спадок.

Також ми розповідали, що хоча українське право дозволяє скласти заповіт і самостійно визначити, хто успадкує майно, існують винятки. Деякі родичі мають гарантоване законом право на частину спадщини — навіть попри волю спадкодавця.